Tren de la Costa del Sol: el Gobierno da por segura la viabilidad del tramo Fuengirola-Marbella

El año 2026 será clave en el futuro del tren de la Costa del Sol. Tras la adjudicación del estudio de viabilidad en mayo del año pasado, se espera que el documento quede listo en la segunda mitad del año. Y con ello quedarán sentadas las bases de una operación largamente demandada y aplazada.

Aunque habrá que esperar aún algunos meses para conocer las conclusiones del trabajo técnico, que desarrollan las empresas WSP Spain y APIA, el Gobierno parece tener claro la "viabilidad" de ir adelante con el tramo "más prioritario" de todo el trazado en estudio, el que se extiende entre Fuengirola y Marbella.

Así lo ha apuntado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha mantenido un desayuno informativo. En el mismo, se ha mostrado convencido de que esta parte del recorrido sí cuenta con los elementos suficientes para garantizar su impulso futuro.

"Hay ciertos recorridos que serían prioritarios para empezar", admite Salas, quien cita la extensión ferroviaria hasta Marbella como la fase "más reclamada". "Por los datos de movilidad que tenemos, el tramo con mayor movilidad de personas es el tramo entre Fuengirola y Marbella", añade.

Imagen de los diferentes tramos del tren de la Costa del Sol.

El subdelegado confirma el análisis de diferentes posibles trazados para esta infraestructura, incluye uno que coincide con el recorrido actual de la autovía A-7. No obstante, precisa: "Es una de las opciones; hasta que no veamos el estudio definitivamente no sabremos exactamente cuál será”.

El estudio del tren litoral es uno de los que verá la luz a lo largo de 2026. Pero no es el único. Al mismo hay que unir otro muy esperado en la provincia de Málaga y que permitirá despejar el escenario para intervenir sobre el acceso a Málaga capital desde la zona oriental.

Un punto que se ha convertido en estos años en una especie de cuello de botella para el tráfico rodado. Muestra de ello son los importantes atascos registrados en estos meses.

Sobre ello, Salas explica que será este trabajo técnico el que fijará la solución a adoptar, ya sea en forma de un tercer carril o la construcción de una nueva autovía que permita aliviar la infraestructura actual.

Modernización

Ambas intervenciones forman parte del balance realizado por el subdelegado del Gobierno, que ha avanzado la apuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por impulsar "la segunda gran modernización" de las infraestructuras de la provincia.

Entre las actuaciones pendientes alude a la futura ampliación del aeropuerto, con una inversión estimada de 1.500 millones de euros por parte de Aena; la terminación de la Biblioteca del Estado en el convento de San Agustín; las obras marítimas en los Baños del Carmen, y la apuesta por el IMEC.

No forma parte de esta ecuación el Auditorio de la Música, proyecto largamente demandado por el alcalde, Francisco de la Torre.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno cambie de postura y se sume a la financiación del equipamiento, valorado en más de 200 millones, Salas ha echado balones fuera: "Las competencias en cultura son de la Junta de Andalucía, y si el alcalde de la Junta de Andalucía ha estimado oportuno hablar con el ministerio, como lo están haciendo, pues que lo sigan haciendo".

Igualmente, ha mostrado la voluntad del Gobierno a colaborar, si llega el caso, con la Junta de Andalucía en la posible construcción de la presa de Cerro Blanco. Una infraestructura que vuelve a ser reclamada tras las inundaciones recientes en el entorno del río Guadalhorce.