Las lluvias regresan a Málaga: la Aemet advierte que habrá precipitaciones hasta el próximo domingo

Las lluvias vuelven a Málaga y lo hacen, según la Aemet, por el paso de dos borrascas. Las precipitaciones se registrarán a lo largo de toda la semana, es decir, desde este martes hasta el próximo domingo.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los mayores acumulados se produzcan en la zona occidental de la provincia. Además, las precipitaciones irán de escasas a moderadas dependiendo de la localidad e incluso podrían ir acompañadas de tormentas.

Por municipios, Ronda es una de las localidades donde la probabilidad de lluvia estos próximos días es mayor. En concreto, este martes es del 100% y se mantiene al 95% hasta el próximo viernes. Eso sí, el sábado y el domingo también podrían producirse algunos chubascos.

En Marbella la situación es similar. En la localidad hay una probabilidad que ronda entre el 70% y el 95% desde este martes al sábado. Además, las precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas e irán de escasas a moderadas a lo largo de los días.

En el caso de Coín la probabilidad de lluvia de esta semana oscila entre el 80% y 90% hasta el viernes. Además, también se esperan tormentas y que las precipitaciones puedan llegar a ser abundantes de cara al fin de semana.

En cuanto a Málaga capital, la incertidumbre va de menos a más. Del martes al jueves ronda el 50% y las lluvias serán más bien escasas. El panorama cambia a partir del viernes cuando las precipitaciones aumentan, al igual que la probabilidad, hasta el 80%.

En Antequera, la Aemet prevé que sucederá lo mismo que en la capital. La probabilidad es del 65% hasta el miércoles, que sube al 80% el jueves y al 90% el viernes. También se esperan tormentas y lluvias moderadas los próximos días.

En Rincón de la Victoria la probabilidad ronda el 55% y el 75% hasta el jueves. El viernes subirá al 85%. Además, en esta zona las temperaturas serán más altas que en el resto de la provincia, ya que las mínimas serán de 12 grados y las máximas de 21 durante esta semana.

Temperaturas

En el resto de Málaga, los mercurios marcarán desde los 2 grados de mínima hasta 19 de máxima. Los municipios donde hará más frío son Ronda (2 de mínima y 14 de máxima); Antequera (2 de mínima y 16 de máxima); y Coín (5 de mínima y 18 de máxima).

Las temperaturas subirán un poco más en la capital con 8 grados de mínima y 19 de máxima y en Marbella con 8 grados de mínima y 18 de máxima.