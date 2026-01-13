La Guardia Civil descubre una plantación de marihuana con 442 plantas en una finca aislada de Canillas de Albaida (Málaga)

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una finca ubicada en la localidad malagueña de Canillas de Albaida y ha intervenido un total de 442 plantas de marihuana y 2,4 kilogramos de cogollos procesados. En relación con los hechos ha sido detenida una persona.

La investigación se inició cuando efectivos del equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil del municipio malagueño de Vélez-Málaga, en su lucha contra los delitos cometidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas de las zonas rurales, tuvo conocimiento de la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda rural aislada del término municipal de Canillas de Albaida.

Tras las gestiones llevadas a cabo, se comprobó que esta vivienda había sido alquilada a sus propietarios con el único fin de instalar el cultivo de marihuana, destinada al tráfico de drogas, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, con estos indicios se solicitó la debida autorización judicial para realizar una entrada y registro en la citada ubicación, lo que llevó a los agentes a descubrir la plantación, siendo intervenidas 442 plantas de marihuana, las cuales algunas se encontraban ya en proceso de secado para su posterior distribución y 2,4 kilogramos de cogollos que ya habían sido procesados.

Por todo ello, se detuvo al inquilino de la finca por un delito contra la salud pública por cultivo ilegal de marihuana.