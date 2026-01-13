La Diputación de Málaga refuerza las carreteras de la provincia: invierte 17,6 millones en 2025 y prevé otros 18,3

Un momento de la presentación de las inversiones de la Diputación de Málaga en carreteras.

La Diputación de Málaga mantiene su apuesta por la mejora de la movilidad en el interior de la provincia tras destinar 17,6 millones de euros a obras en 2025, con intervenciones en casi 90 kilómetros de 58 carreteras provinciales.

El presidente de la institución, Francisco Salado, ha señalado que “disponer de buenas carreteras y de una adecuada comunicación viaria en el interior es imprescindible para mejorar la calidad de vida en los pueblos y para asentar nuevas iniciativas empresariales y negocios. En definitiva, para luchar contra la despoblación”.

Actualmente, la red provincial está compuesta por 118 vías que suman 860 kilómetros.

Del total de inversiones, 7,8 millones se emplearon en refuerzos de firme en 25 carreteras, abarcando unos 70 kilómetros. Estas obras incluyeron también la corrección de deformaciones y el acondicionamiento de cunetas. Otras actuaciones, valoradas en 3,2 millones, se centraron en mejoras estructurales en ocho vías.

Entre ellas figura la rehabilitación integral de la MA‑4402, acceso a la pedanía de La Joya, en Antequera, junto a mejoras en las carreteras MA‑8405, MA‑4105 y en accesos a municipios como Cañete la Real o Villanueva de Tapia.

La presentación ha tenido lugar este martes en la Diputación de Málaga.

Asimismo, 3,3 millones se destinaron a reparar daños provocados por temporales y 2 millones a labores de conservación y mantenimiento de la red. A ello se suma 1,3 millones del Plan Vía‑ble, que permitió intervenir en 31,5 kilómetros de caminos municipales en Archidona, Benarrabá, Cortes de la Frontera y Villanueva de Algaidas.

De cara a 2026, la Diputación prevé una inversión inicial de 18,3 millones para ejecutar obras en 25 carreteras. “Es una cantidad que se irá incrementando, seguro, con parte de los remanentes de tesorería de 2025, con los que se financian actuaciones del Plan Vía-ble, y con otros fondos en caso de tener que atender emergencias que puedan surgir”, ha puntualizado Salado.

De ese presupuesto, 14,7 millones se dedicarán a un nuevo plan de refuerzo de firmes y a mejoras estructurales en 17 y 8 carreteras, respectivamente. Entre los proyectos más relevantes destacan la estabilización de la MA‑7401, acceso a Benaoján, por 3,1 millones, y la reparación de la MA‑3107 entre Benamargosa y Riogordo.

Además, se invertirán 2 millones en conservación general y 1,6 millones en actuaciones de seguridad vial, como instalación de barreras o renovación de señalización.