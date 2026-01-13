Civisur abre en Málaga el debate sobre el futuro del Tercer Sector y su papel social en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Civisur organiza en Málaga un encuentro para debatir el futuro del Tercer Sector y la acción ciudadana en Andalucía. El evento reúne a representantes institucionales, expertos y entidades sociales para analizar los retos sociales actuales y la transformación del sector. Se destaca la importancia de la nueva Ley del Tercer Sector y la profesionalización de las ONG en los últimos 25 años. La Junta de Andalucía anuncia la creación de un Observatorio del Tercer Sector para fortalecer la aplicación de recursos y escuchar al tejido social.

Los retos sociales a los que actualmente se enfrenta Andalucía, el papel de la acción ciudadana y la necesidad de fortalecer el Tercer Sector han centrado el debate celebrado este martes en Málaga en Encuentro sobre Justicia Social y Acción Ciudadana: Realidades y Compromisos en Andalucía, que ha reunido a representantes institucionales, expertos académicos y entidades sociales.

El evento, organizado por Civisur, ha comenzado con la intervención de Daniel Carrasco, vicepresidente de Civisur, quien ha subrayado la labor de la asociación en favor de la sociedad civil, la cultura, la economía y el urbanismo, tendiendo puentes entre Sevilla y Málaga.

Además, ha destacado los distintos formatos impulsados por Civisur —encuentros, charlas y premios— que fomentan sinergias y acercan posturas entre ambas capitales andaluzas.

La lección magistral ha llegado de la mano del catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga, Luis Ayuso, titulada El cambio sociológico de la Andalucía que viene: de la sociedad agraria a la sociedad digital.

En su intervención, Ayuso ha analizado los principales retos sociales actuales desde una perspectiva académica, apoyándose en estudios de las décadas de los 60, 80 y la actualidad, y ha reflexionado sobre cómo afrontar la situación presente.

La segunda parte del encuentro ha estado dedicada a una mesa redonda sobre Acción Ciudadana y Compromiso Social, moderada por Ana Pérez-Bryan, en la que han participado Juan Pablo Fernández Barrero (Civisur), Luis Merino Bayona, presidente de Fundación El Pimpi, Ruth Sarabia, delegada territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad en Málaga, y María Angélica Moreno, gerente de Fundación Harena.

Autoridades que han acudido al encuentro de Civisur. Civisur

Durante el debate se ha puesto de relieve la importancia de la pronta puesta en marcha de la nueva Ley del Tercer Sector, ya aprobada.

En este punto, Ruth Sarabia ha destacado la profunda transformación del sector social en los últimos 25 años, señalando la profesionalización de las ONG y el cambio hacia el apoyo a proyectos generadores de riqueza frente a los modelos basados exclusivamente en ayudas directas.

Por su parte, desde Fundación Harena se ha señalado la necesidad de que las ayudas lleguen tanto a grandes como a pequeñas organizaciones.

Asimismo, Antonio Ismael Huertas Mateo, director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente de la Junta de Andalucía, ha señalado que tienen la voluntad de escuchar de forma más activa al tejido social, ya que van a poner en marcha un Observatorio del Tercer Sector para asegurar la correcta aplicación de los recursos.

El cierre del acto ha corrido a cargo de Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, quien ha destacado la relevancia de estos espacios de encuentro para reflexionar y, sobre todo, actuar en el ámbito social, así como el orgullo que supone para la institución colaborar con Civisur en su labor de conexión entre Málaga y Sevilla.

La clausura la ha realizado José María Ferre, copresidente de Civisur, quien ha puesto el acento en la importancia de "hacer las cosas con cariño, garantizar un mínimo vital para todas las personas y centrar esfuerzos en colectivos vulnerables, como los jóvenes ninis, con el objetivo de construir un futuro mejor".