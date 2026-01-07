Urbanismo se queda sin vigilantes de seguridad: La Policía Local se hará cargo temporalmente del servicio

El Ayuntamiento ha levantado actas desde el 21 de diciembre y advierte al contratista de posibles penalizaciones, indemnizaciones y la resolución definitiva del contrato.

Desde el 30 de diciembre, la empresa solo cubría parcialmente los turnos, obligando al cierre total del edificio tras las 14:00 horas.

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de resolución del contrato debido a reiterados incumplimientos en organización, horarios y personal exigidos por el pliego.

La Policía Local de Málaga asumirá temporalmente la vigilancia en el edificio de Urbanismo tras el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria.

Agentes de la Policía Local de Málaga harán, temporalmente, el servicio de vigilancia y seguridad en el edificio múltiple de servicios municipales donde está, entre otras delegaciones, la sede de Urbanismo.

El motivo es que el Ayuntamiento de Málaga ha comunicado que ha iniciado la resolución del contrato con la empresa adjudicataria porque "todas las obligaciones han sido incumplidas por el adjudicatario en cuanto a sus deberes inherentes a la organización del servicio y cumplimiento de los horarios y personal exigidos en el pliego".

Mientras se tramita todo el procedimiento, será la Policía Local la que prestará este servicio hasta las 15:30.

El inicio del procedimiento de resolución, según indican desde el Consistorio, se va a notificar al contratista y se le dará audiencia por plazo de 10 días naturales, con la indemnización de daños y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa de aplicación.

"El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto al alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del adjudicatario. El siguiente paso, en caso de resolución del expediente, será iniciar otro por el trámite de emergencia", detallan.

Desde el Ayuntamiento precisan que "el 30 de diciembre la empresa dejó de prestar el servicio a partir de las 14.00, lo que supuso la necesidad de cerrar el edificio en su totalidad, con las consecuencias que ello conlleva tanto para los empleados públicos que desarrollan sus funciones en el mismo, como para la propia ciudadanía. Y comunicó que solo se cubriría el turno de 6.00 a 14.00 los días laborables con un solo vigilante".

El Ayuntamiento ha abierto actas desde el 21 de diciembre, acentúandose el problema desde el 30 de diciembre.

"En todas esas actas se le insiste al contratista la necesidad del cumplimiento escrupuloso del contrato, así como de las consecuencias de su incumplimiento; entre ellas, la imposición de penalidades, indemnización por daños y perjuicios y pudiendo dar lugar a la resolución del contrato", señalan.

Desde el Consistorio recuerdan que "la dirección y la gestión del contrato corresponden al contratista, de forma que éste asume el riesgo empresarial y las facultades de dirección y control respecto de los trabajadores, por lo que estas tareas no corresponden a la entidad contratante. El contratista queda obligado al cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación".