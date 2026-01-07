Las lluvias de la borrasca Francis obligan a un desembalse en Casasola: 20 m3/s para eliminar sedimentos

Las claves nuevo Generado con IA Las lluvias intensas de la borrasca Francis han aumentado las reservas de los embalses en Málaga. La Junta de Andalucía realizará un desembalse controlado en la presa de Casasola para eliminar sedimentos acumulados por las lluvias, con un caudal de 20 m³/s. Las obras de emergencia finalizadas en el pantano permiten ahora estas maniobras, tras una inversión de 2,1 millones de euros. El objetivo de los trabajos es asegurar la operatividad de la tubería de desagüe y mantener las tomas de abastecimiento libres de sedimentos.

Las lluvias de la borrasca Francis descargaron con intensidad en Málaga, haciendo que las reservas de los embalses aumenten. Esto ha hecho que la Junta de Andalucía decida llevar a cabo un desembalse en la presa de Casasola.

El procedimiento controlado y extraordinario tendrá lugar este jueves y no es por motivos de seguridad. El objetivo consiste en eliminar los sedimentos que hayan podido entrar como consecuencia de las fuertes lluvias.

El desagüe será de unos 20 metros cúbicos por segundo, lo que supondrá unas maniobras similares a las que se llevaron a cabo en 2025, sin ningún tipo de problema.

Obras de emergencia en Casasola

Cabe recordar que se realizaron unas obras de emergencia en el pantano debido a unos problemas que hubo en los desagües de fondo.

Los trabajos ya terminados, se realizaron con el objetivo de conseguir que la tubería de desagüe desembalse cinco metros cúbicos por segundo, según informaron.

Esta actuación consistía en unir las tomas de la tubería de abastecimiento, situadas a cotas elevadas y no afectadas por el sedimento, con los conductos de desagüe de fondos que se encuentran limpios y operativos.

El Gobierno andaluz invirtió 2,1 millones de euros en estas obras de emergencia que ahora permiten que se realicen estas maniobras para retirar los sedimentos que han entrado tras la borrasca Francis.