Los municipios del litoral de Málaga registran más de una veintena de incidencias por el fuerte viento

Varios municipios del litoral de la provincia de Málaga han registrado en la mañana de este martes una veintena de incidencias a causa de fuertes rachas de viento, según han confirmado desde Emergencias 112 Andalucía, sin que haya constancia de heridos por el momento.

Así, según han precisado desde el 112 a Europa Press, estas incidencias se refieren a caídas de ramas, árboles, alumbrados navideños o elementos del mobiliario público y se han registrado sobre todo en las localidades malagueñas de Marbella y Vélez-Málaga.

No obstante, han apuntado que también se han registrado incidencias del mismo tipo en otras localidades de la Costa del Sol, como son Benalmádena, Estepona o Torremolinos.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros desde la medianoche y hasta las 18.00 horas de este martes en las zonas costeras de la provincia.