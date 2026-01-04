La AEMET amplía el aviso naranja por lluvias en Málaga: la provincia registra incidencias "puntuales" sin heridos

Las claves nuevo Generado con IA La AEMET amplía el aviso naranja por lluvias en Málaga hasta las 21:00 horas debido a la borrasca Francis. En Málaga se han registrado incidencias puntuales como vehículos atascados, pero sin heridos ni intervenciones de emergencia. El Plan de Emergencia por Riesgo de Inundaciones se ha elevado a situación operativa 1 en Andalucía, con especial vigilancia en los cauces de los ríos Hozgarganta y Guadalorce. Trece municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia local ante las intensas lluvias, destacando acumulados en zonas como Alpandeire y Coín.

La borrasca Francis ha dejado en Andalucía poco más de una veintena de incidencias durante la noche del sábado, 3 de enero, y la madrugada de este domingo, 4 de enero. En Málaga, se han registrado varios avisos sin heridos, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso naranja, previsto hasta las 18.00 horas de este domingo en Sol y Guadalhorce, se amplía hasta las 21.00 horas, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En la provincia de Málaga se han registrado algunas incidencias muy puntuales en Igualeja, en la capital y en Mijas. Según han explicado, en este último municipio un vehículo quedó atascado en un cauce, si bien sus ocupantes pudieron salir por sus propios medios, sin que tampoco intervinieran los servicios de emergencia.

Plan de emergencia

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este domingo que, ante las previsiones meteorológicas con avisos naranjas y amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en distintos puntos de Andalucía provocados en el paso de la borrasca Francis, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste en extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios, sobre todo en las provincias de Cádiz y Málaga donde desde la madrugada se mantiene activado el aviso naranja (aviso importante) por lluvias.

Las comarcas afectadas por este aviso son la comarca del Estrecho (también en aviso amarillo por tormentas) y en Sol y Guadalhorce. En ambas se prevé una precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en doce horas y de 30 en una hora.

Este aviso está vigente hasta las 21.00 horas en el caso de Sol y Guadalhorce (se esperan que las precipitaciones sean más intensas en la zona occidental de la comarca).

Además del aviso naranja, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias en el litoral, Grazalema y campiña gaditana, así como en la comarca malagueña de Ronda. A partir de las 12 también se activará el aviso del mismo nivel en el levante almeriense.

Se mantiene especial vigilancia sobre los cauces de los ríos Hozgarganta en Jimena y Guadalorce en Cártama, aunque el nivel del primero ha comenzado a descender.

Un total de 13 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia de Protección Civil de ámbito local (PTEL): diez en Málaga (capital, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos), dos en la provincia de Cádiz (Algeciras y San Roque) y uno en Almonte, en Huelva.

Según los registros de la Aemet, los mayores acumulados se han concentrado en Alpandeire (Málaga), Vejer de la Frontera (Cádiz), Coín (Málaga), Tarifa y Jimena de la Frontera (Cádiz).