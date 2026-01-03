La estación de Málaga María Zambrano se prepara para el puente de Reyes Magos: circularán más de 320 trenes

Las claves nuevo Generado con IA La estación de Málaga María Zambrano gestionará 323 trenes durante el puente de Reyes Magos, situándose entre las principales del sur peninsular. Entre el 2 y el 7 de enero circularán 6.590 trenes de alta velocidad, larga y media distancia por toda España, según datos de Adif. El miércoles 7 de enero será la jornada con más tráfico ferroviario, con 1.221 trenes en circulación en todo el país. El 5 de enero, varias estaciones recibirán la visita simbólica de los Reyes Magos, reforzando el vínculo entre el ferrocarril y las tradiciones navideñas.

La red ferroviaria española afronta uno de los momentos de mayor actividad del calendario navideño con motivo del puente de los Reyes Magos. Entre el viernes 2 y el miércoles 7 de enero, un total de 6.590 trenes de alta velocidad, larga y media distancia circularán por todo el país, según datos de Adif, consolidando al ferrocarril como uno de los medios de transporte preferidos para estos desplazamientos festivos.

Dentro de este intenso tráfico ferroviario, la estación de Málaga María Zambrano tendrá un papel destacado, con la llegada y salida de 323 trenes durante estos seis días, lo que la sitúa entre las principales estaciones del sur peninsular en volumen de circulaciones.

La jornada con mayor número de circulaciones se prevé el miércoles 7, en plena operación retorno, cuando circularán 1.221 trenes por la red ferroviaria española.

Además del movimiento habitual de viajeros, el ferrocarril volverá a tener un componente simbólico y festivo el lunes 5 de enero, cuando una decena de estaciones de Adif recibirán a los viajeros más esperados del año. Sus Majestades los Reyes Magos han elegido el tren para llegar a distintas ciudades del país, reforzando el vínculo entre el ferrocarril y las tradiciones navideñas.

En el conjunto del territorio nacional, durante todas las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, circularán 22.160 trenes de las tres empresas ferroviarias que operan en España, una cifra que refleja la elevada demanda de transporte ferroviario en este periodo.

Por estaciones, Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes liderará el tráfico con 1.353 trenes, seguida de Chamartín Clara Campoamor (860) y Barcelona Sants (755). En Andalucía, además de Málaga, destacan Sevilla Santa Justa, con 540 trenes, y Granada, con 143.

La estación María Zambrano se prepara así para gestionar un importante flujo de viajeros que regresan a casa o prolongan sus vacaciones en la provincia tras la llegada de los Reyes Magos.