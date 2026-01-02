Los Reyes Magos llegan al Museo del Automóvil y la Moda a bordo de tres coches históricos de la colección

Las claves nuevo Generado con IA Los Reyes Magos visitaron el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, llegando a bordo de tres coches históricos de la colección. Cientos de familias y niños disfrutaron de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes recogieron en persona las cartas de los más pequeños. La iniciativa tuvo un marcado carácter solidario e inclusivo, con la entrega de juguetes nuevos a la asociación Hogar Abierto para menores y familias vulnerables. El evento refuerza la unión de cultura, tradición y solidaridad, consolidándose como una cita navideña destacada en Málaga.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han hecho una parada en su camino para visitar, como es ya tradición, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM).

La plaza de Tabacalera se ha llenado de familias, niños y niñas con motivo de la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar durante la mañana de este viernes. Una jornada marcada por la ilusión, la solidaridad y una destacada afluencia de público.

Cientos de personas se han congregado desde primera hora del mediodía para recibir a los tres Reyes Magos, que han hecho una entrada muy especial a bordo de tres vehículos históricos de la colección del MAM (Cadillac Eldorado MK VI, Cadillac Eldorado MK VIII y Cadillac 62 MK 2) despertando la sorpresa y el entusiasmo de los asistentes y ofreciendo una imagen singular que une tradición y patrimonio cultural.

Durante la visita, los más pequeños han podido entregar en persona sus cartas a los Reyes Magos, compartir sus deseos y vivir un momento cercano y emotivo que ha convertido la jornada en una experiencia inolvidable para las familias asistentes.

El acto ha contado con la presencia del director del Distrito 7 Carretera de Cádiz, Juan Carlos Giardín; Paqui Montiel y Sofía Sánchez, coordinadoras de Proyectos de la asociación Hogar Abierto; y las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González.

Acción solidaria e inclusiva

En esta edición, Melchor y Gaspar han estado encarnados por Diego Moreno y Pedro Báez, miembros del equipo del MAM; mientras que el Rey Baltasar ha sido interpretado por Mohamed Sima, usuario de CEAR Andalucía, reforzando el carácter inclusivo y social de la iniciativa, y poniendo en valor la diversidad y la participación comunitaria.

Visita de los Reyes Magos al MAM.

Uno de los momentos más destacados del acto ha sido la entrega de todos los juguetes recaudados a la asociación Hogar Abierto, entidad malagueña que desarrolla una importante labor social con menores y familias en situación de vulnerabilidad. La elevada participación ciudadana ha permitido reunir un importante número de juguetes únicamente nuevos, que contribuirán a que la ilusión de la Navidad llegue a quienes más lo necesitan.

Las codirectoras del MAM han señalado que, “para el Museo del Automóvil y la Moda, es una enorme satisfacción comprobar la gran acogida que tiene esta iniciativa, en cada edición, por parte de las familias malagueñas. Este tipo de acciones nos permiten unir cultura, tradición y solidaridad, y reforzar nuestro compromiso social con Málaga y con quienes más lo necesitan”.

Mar González y Elvira Carrera han subrayado la excelente acogida del evento, así como la respuesta masiva del público, consolidando esta cita como una de las actividades navideñas más esperadas por las familias malagueñas.