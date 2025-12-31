La "segunda gran modernización" que el Gobierno de Sánchez 'vende' en Málaga se queda, por ahora, en estudios

Imagen de archivo de Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, en un mitin celebrado en Benalmádena. EFE/Jorge Zapata

A ojos del Gobierno de España, 2025 ha sido un gran año para la provincia de Málaga.

En su particular lectura de los acontecimientos, el representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Javier Salas, llega a asegurar que se han sentado las bases de la que será la "segunda gran modernización en materia de infraestructuras".

Su triunfalismo llega al punto de señalar que este proceso tomará el relevo a la transformación liderada en los años 2000 por José Luis Rodríguez Zapatero y Magdalena Álvarez, en calidad de ministra de Fomento. Y que dio lugar a la primera ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol, a la llegada del tren de Alta Velocidad, a la construcción de la hiperronda…

A diferencia de lo ocurrido en aquella primera etapa de Gobierno socialista, que derivó en varios miles de millones de euros invertidos sobre el territorio, los siete años de Sánchez al frente de la Administración General del Estado no permite concretar ninguna apuesta inversora de relevancia, al menos en materia de movilidad.

En su relato sobre 2025, Salas destacó el paso adelante dado por Aena a la hora de fijar los pilares de la que está llamada a ser la segunda gran ampliación en la historia del aeropuerto malagueño. En concreto, la operación, en la que se está pendiente de adjudicar el diseño, va a requerir una apuesta económica de 1.500 millones de euros.

Imagen del aeropuerto de Málaga.

El matiz es que Aena es un organismo mixto, en el que el Gobierno posee el 51%, estando el resto de la participación en manos privadas. Es decir, no todo el esfuerzo económico planificado saldrá de las arcas públicas.

A esta primera pieza en el puzle de acciones asumidas por el Ejecutivo de Sánchez el subdelegado suma la puesta en marcha de un nuevo estudio de viabilidad del largamente demandado tren de la Costa del Sol.

La elaboración de este informe, esencial para determinar las opciones reales de ir adelante con la construcción del ramal ferroviario entre Nerja y el Campo de Gibraltar, fue adjudicado por el Ministerio de Transportes el pasado mes de mayo. El coste se aproxima al millón de euros y el plazo de redacción, de 18 meses.

No es el único estudio impulsado por el departamento dirigido por el ministro Óscar Puente. Otros trabajos ciertamente demandados han sido el análisis sobre las posibles soluciones para minimizar los graves problemas de tráfico que presenta la A-7 en su vertiente oriental, en el acceso a la capital, y occidental.

Pero como ocurre con el corredor ferroviario, el proceso se encuentra aún en la fase de análisis, sin que haya dado lugar a compromiso alguno en el desarrollo de obras sobre el terreno.

Problemas con el Cercanías

Otro tanto ocurre con el ramal de Cercanías que une Málaga y Fuengirola. Pese a ser uno de los más rentables del país, por el número de viajeros que mueve, es evidente el deterioro que viene sufriendo la infraestructura en los últimos tiempos. De hecho, a lo largo de 2025 se han contabilizado numerosas incidencias, ya fuese por problemas en la infraestructura o el material móvil.

Frente a esta realidad, el subdelegado ha querido poner el acento en que Transportes también adjudicó en marzo la redacción del proyecto de ampliación del Cercanías entre Campamento Benítez y el aeropuerto de la Costa del Sol.

La intervención en este tramo, de 2,8 kilómetros, puede, según reconoce el propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ser insuficiente para alcanzar el objetivo de rebajar de 20 a 15 minutos las frecuencias de paso de los trenes.

Tramo en vía única del Cercanías Málaga-Fuengirola a la altura del Campamento Benítez.

Salas ensalza en su comunicado oficial el plan de inversiones para el Puerto hasta 2029, con 133 millones de euros, y que de forma paralela el Gobierno ha continuado ejecutando "importantes" inversiones en la mejora de la conexión de Alta Velocidad entre Antequera y Granada, con la licitación por 45,7 millones de la duplicación de vía.

Hace mención, también, al bypass de Almodóvar del Río, infraestructura impulsada en tiempos de Mariano Rajoy como presidente y que debe permitir reducir los tiempos de viaje en tren entre Málaga y Sevilla. La previsión es que la obra quede completada tras varios años de retraso a finales de 2026.

Por otro lado, ha recalcado el avance en la línea Algeciras-Bobadilla, "crucial para el desarrollo de las comarcas de Antequera y Ronda". De acuerdo con los datos aportados, se trata de una infraestructura en la que ya se ha movilizado el 90% de una inversión de 472 millones de euros.

El salto del IMEC

Más allá de las infraestructuras puras y duras, el Gobierno saca pecho por haber logrado que el IMEC, el centro más importante del mundo en investigación, diseño y fabricación de semiconductores y microelectrónica, haya elegido Málaga para levantar su primer complejo fuera de Bélgica.

"Ha sido gracias al compromiso personal del presidente Sánchez", llega a asegurar Salas, quien destaca que es la Administración estatal la que más financiación aporta, con 500 millones de euros. Elude referencia alguna al Ayuntamiento de la ciudad y a la Junta de Andalucía.

Baños del Carmen

2025 es el año en el que, tras no pocos años de espera, el Gobierno ha adjudicado las obras de ampliación y protección de la playa de los Baños del Carmen, donde se invertirán unos 5 millones de euros.

Salas ha valorado la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental para la protección de las playas centrales de Marbella y las playas de San Pedro, que sumarán unos 16 millones de inversión.

Y en materia cultural, ha confiado en que en 2026 se complete la transformación del antiguo convento de San Agustín en sede de la Biblioteca Pública del Estado.