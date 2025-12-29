¿Peligran las cabalgatas de Reyes en Málaga por el mal tiempo?: esto es lo que prevé la Aemet para los próximos días

Las claves nuevo Generado con IA La incertidumbre meteorológica en Málaga pone en duda la celebración de las cabalgatas de Reyes debido a la posibilidad de lluvias. Hasta el 1 de enero se prevé cierta estabilidad, pero una borrasca atlántica podría provocar lluvias a partir de Año Nuevo. Los días 3 y 4 de enero se presentan con probabilidad de precipitaciones, afectando a las cabalgatas en barrios y distritos. La situación para el 5 de enero es compleja y dependerá de pequeños cambios en la trayectoria de la borrasca, por lo que la previsión exacta solo se conocerá cerca de la fecha.

En Málaga, la cuenta atrás para la noche más mágica del año avanza al mismo ritmo que la incertidumbre meteorológica. A pocos días de la Gran Cabalgata de Reyes, la pregunta se repite en hogares, asociaciones vecinales y ayuntamientos: ¿lloverá la Víspera de Reyes? Por ahora, la respuesta es clara y poco tranquilizadora: no se puede saber con certeza.

Así lo explica Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, que pide prudencia ante cualquier previsión categórica. “Científicamente, ahora mismo es imposible hacer una valoración del día 5”, advierte. El motivo es una atmósfera especialmente activa, marcada por la sucesión de borrascas y depresiones en altura que están afectando a Andalucía en estas semanas.

Según detalla Riesco, los próximos días estarán dominados por un escenario de relativa estabilidad hasta el 1 de enero, aunque esa calma tiene fecha de caducidad. A partir de Año Nuevo, una borrasca atlántica comenzará a aproximarse por el extremo occidental de Andalucía, entrando por la zona de Huelva y avanzando progresivamente hacia el este.

Ese movimiento abrirá la puerta a un fin de semana inestable, con probabilidad de precipitaciones en la provincia de Málaga. En especial, los días 3 y 4 de enero, cuando se celebran numerosas cabalgatas en barrios y distritos, aparecen ahora mismo en los modelos con lluvias posibles. “La predicción actual no es buena para esos días”, reconoce el meteorólogo, aunque insiste en que todavía habrá que confirmar su evolución.

La Cabalgata de Reyes Magos de Carretera de Cádiz. Alba Rosado

La mirada, sin embargo, está puesta en el lunes 5 de enero. Y ahí el escenario se vuelve aún más complejo. El paso de borrasca en borrasca deja entre medias periodos de transición que pueden traducirse en jornadas secas pese a un contexto general de inestabilidad. “Podría darse un día como hoy, en el que no llueve aunque haya llovido antes”, explica Riesco, sin descartar tampoco el escenario contrario.

Todo dependerá de unos pocos kilómetros. Si la borrasca se desplaza ligeramente hacia el oeste, Málaga podría esquivar las lluvias. Si lo hace hacia el este, las precipitaciones serían probables. “La atmósfera no es estática, es dinámica, y ahora mismo está especialmente complicada”, subraya el responsable del Centro Meteorológico.

Con este panorama, cualquier decisión definitiva tendrá que esperar. Las previsiones solo podrán afinarse muy cerca de la fecha, cuando los modelos empiecen a converger y se reduzca el margen de incertidumbre. Hasta entonces, Málaga mira al cielo con cautela, consciente de que, un año más, el desfile de Sus Majestades depende de una variable imposible de controlar.