Moreno saca pecho y presume de los 4.300 millones invertidos por la Junta en Málaga: "Nunca hubo un impulso tan fuerte"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha destacado este lunes los más de 4.300 millones de euros que la Junta de Andalucía ha invertido en la provincia de Málaga desde 2019, con más de 700 millones consignados en los presupuestos del próximo año.

"Nunca hubo un impulso tan fuerte y determinante como el que ha hecho este Gobierno del PP", ha afirmado durante la reunión de la Junta Directiva del PP andaluz. Un acto en el que ha puesto en valor "la serenidad y la convivencia" propiciadas por la vía andaluza y ha reivindicado la gestión eficiente de un gobierno autonómico "centrado en solucionar los problemas de los malagueños".

Tras guardar un minuto de silencio y trasladar su apoyo y las condolencias a las familias de los tres fallecidos durante el temporal del pasado fin de semana en las provincias de Málaga y Granada, Moreno ha realizado un balance de gestión y ha expresado su satisfacción por los avances producidos en estos siete años.

En este sentido, ha señalado los más de 543 millones de euros invertidos en el ámbito sanitario en la provincia malagueña y ha incidido en el inminente inicio de las obras del Tercer Hospital, la adaptación del Pascual o la inauguración del Costa del Sol ampliado.

También ha indicado la creación de seis nuevos centros educativos en la provincia, "en las zonas de mayor crecimiento", así como la recuperación y ampliación de la desaladora de Marbella o la puesta en marcha de la primera fase del Puerto Seco de Antequera.

Además, ha valorado la creación del Centro de Ciberseguridad de Andalucía y la consolidación de Málaga como polo de atracción tecnológica, donde en los últimos años se han instalado diferentes empresas y multinacionales; abundando igualmente en la reducción del paro y en la creación de empleo y oportunidades, además de liderar la creación de trabajo autónomo.

"Esta Andalucía nada tiene que ver con la que encontramos en 2018; es mucho más fuerte económicamente, con un sector tecnológico más potente y una industria que ha crecido y sigue creciendo", ha manifestado, alegando que en los últimos tres años se han captado 17.000 millones de euros en inversión industrial y el liderazgo en producción agrícola, exportación o ser "la tercera economía del país".

En esta misma línea, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, ha reprochado a Pedro Sánchez que frene el crecimiento y desarrollo de Andalucía desde dos ámbitos: el agua y la luz, haciendo alusión a las actuaciones pendientes en materia hidráulica en la provincia por valor de más de 2.000 millones de euros; y a la "nula inversión del Gobierno en red eléctrica".

"Será el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo el que valorará a Andalucía como el motor económico de España, por lo que esperamos que Sánchez salga pronto de la madriguera para que esta comunidad pueda afrontar los mejores años con un presidente del PP en Andalucía y en España", ha dicho.