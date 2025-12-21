Ana Cuevas, lotera que vendió un cuarto premio en Málaga en 2024: "Aumentando el Gordo, ganaríamos jugadores"

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional de 2024 coincidió en domingo, por lo que la lotera Ana Cuevas, que regenta la administración Baraka, se encontraba en casa con su familia. Concretamente estaba abriendo regalos de Reyes con sus hijas, ya que una de ellas se dedica al sector sanitario e iba a pasar las fiestas fuera de casa trabajando. Lo que ella no se imaginaba es que entre envoltorios de regalo iba a recibir una llamada que la avisaría de que había dado un cuarto premio con el que repartiría desde el barrio de Huelin más de 400.000 euros.

Un año después lo recuerda y aún no se lo cree, ya que a su parecer, dar premios cambia mucho la imagen de una administración. La visibilidad mediática hizo que muchos vecinos descubrieran que Baraka estaba allí, en su propio barrio.

“Hay gente que no sabía que yo estaba y a raíz del premio ahora vienen y me dicen a ver si este año vuelve a tocar”, relata entre risas Cuevas. El efecto llamada ha traspasado incluso la provincia. Familias de Cádiz que resultaron agraciadas con un décimo del 77768 han regresado expresamente este año para repetir la compra, confiando en una suerte que ya les sonrió una vez.

Y ese cuarto premio no ha sido un caso aislado en manos de la lotera malagueña. Además del cuarto premio de Navidad, Cuevas ha repartido a lo largo de este año 130.000 euros en la Quiniela y varios premios de la Primitiva de entre 2.000 y 3.000 euros. Cantidades más modestas, pero igual de celebradas. “Eso es lo bonito de este trabajo”, admite.

Sobre las ventas de este año, Cuevas tiene claro que Málaga juega con ventaja. El turismo marca la diferencia. “La lotería es un producto de paso. Mucha gente la compra cuando está de vacaciones y en verano se nota muchísimo”, explica. En una ciudad que recibe visitantes durante todo el año, el décimo se convierte casi en un recuerdo más del viaje. Un gesto pequeño que, a veces, cambia vidas.

La campaña de este año confirma esa tendencia. Las ventas han crecido ligeramente en su caso y, sobre todo, se mantiene intacto el interés por la Lotería de Navidad. “La gente tiene muchas ilusiones. Es una tradición que se vive con alegría y para compartir en familia”, cuenta. En su administración, el movimiento ha sido constante y el balance, positivo.

En cuanto a los números más solicitados, en Navidad, dice Cuevas, casi todo vale. Al salir el número completo en cada bolita del bombo dorado del Teatro Real de Madrid, muchos son los que se atreven con los llamados números feos. “Todos tienen la misma probabilidad”, recuerda.

Aun así, hay clásicos que nunca fallan. El 7 sigue siendo el más solicitado durante todo el año, aunque en diciembre lo importante es que les venda "el que toque", sea cual sea la combinación.

Cuevas se desmarca de algunos compañeros en un debate que vuelve cada campaña: el del precio de cada décimo. Considera que el precio del décimo sí debería subir, como han solicitado muchos de sus compañeros. A su juicio, el premio del Gordo se ha quedado desfasado si se compara con otros juegos en los tiempos que corren. “Actualizarlo sería un incentivo para el jugador”, sostiene.

Y no solo eso. Reclama también una revisión de las comisiones. “Son muy pequeñas y llevan muchos años sin actualizarse. Los gastos son muy elevados y tienes que vender muchísimo para ver algo de color a final de mes”, reconoce sin rodeos.

Para ella, las más de 12 horas de trabajo que se echan al día en algunos despachos y administraciones no lucen. "Y mucho menos en las administraciones mixtas y pequeñitas como la mía. Las administraciones integrales que tienen números fijos, que tienen peñas adscritas, pues igual sí ven algo más de color. No estaría mal un poco más de comisión. Es que hace muchos años que no se revisa", insiste. Aún así, diciembre sigue siendo clave para cuadrar números.

La lotería, además, ya no espera al invierno. En Baraka empezaron a reservar décimos a finales de julio. En agosto ya había clientes buscando fechas concretas, números fetiche o combinaciones ligadas a una ciudad. La suerte dirá si la puerta de Baraka se vuelve a llenar de periodistas el próximo 22 de diciembre.