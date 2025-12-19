Paso adelante en la lucha contra los jabalíes en Málaga: adjudican el contrato para controlarlos

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado un contrato de 30.000 euros al Grupo SCAES-FAC para controlar la presencia de jabalíes y cerdos asilvestrados en zonas próximas a áreas urbanas. Las medidas incluyen la instalación de abrevaderos y vegetación en zonas periurbanas para alejar a los animales de los núcleos habitados, así como el uso de cámaras térmicas y recorridos nocturnos para su seguimiento. Se contempla la captura de animales con arcos y dardos anestésicos por arqueros certificados, bajo supervisión veterinaria; desde 2024 se han retirado unos cincuenta ejemplares. El Ayuntamiento recuerda la prohibición de alimentar a estos animales y la importancia de no dejar residuos fuera de los contenedores para evitar que se acerquen a zonas habitadas.

El Ayuntamiento de Málaga impulsa nuevas medidas destinadas a disminuir la presencia de jabalíes y cerdos asilvestrados cerca de las áreas urbanas más próximas a los montes, principalmente en los distritos Este y Ciudad Jardín.

El objetivo es minimizar los riesgos que estos animales pueden representar para la seguridad de las personas, la circulación y los bienes públicos y privados. La iniciativa incluye la coordinación con la Junta de Andalucía para reforzar la vigilancia y control, como actuación preventiva ante la detección de peste porcina africana en Cataluña.

El contrato se ha adjudicado al Grupo SCAES-FAC por un importe de 30.000 euros, con vigencia anual prorrogable. La empresa continuará las acciones desarrolladas desde septiembre de 2024 y podrá iniciar los trabajos en cuanto se renueve la autorización autonómica correspondiente.

Entre las actuaciones previstas figuran la instalación de nuevos abrevaderos y la plantación de vegetación en zonas periurbanas o de dominio público hidráulico, con el fin de mantener alejados a los animales de los núcleos habitados. También se intensificará el seguimiento mediante cámaras térmicas, recorridos nocturnos e identificación de movimientos.

El Consistorio insiste en que la colaboración ciudadana es fundamental y recuerda la prohibición de alimentar a estos animales o dejar residuos fuera de los contenedores.

Las labores de control contemplan además, de ser necesarias, la captura con arcos y dardos anestésicos realizados por arqueros certificados y bajo la supervisión de un veterinario. Desde 2024 se han retirado alrededor de cincuenta ejemplares en distintos puntos del municipio.