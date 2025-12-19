Un herido tras un accidente en la A-7 en Málaga capital: fue trasladado al hospital

Las claves nuevo Generado con IA Una persona resultó herida en un accidente de tráfico en la A-7 en Málaga capital durante la madrugada del viernes. El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas en el punto kilométrico 978, involucrando a un solo vehículo. La víctima quedó atrapada en el interior del coche y tuvo que ser liberada por los bomberos antes de ser trasladada a un hospital. Al lugar acudieron bomberos del parque El Limonar y del parque Central, incluyendo una ambulancia especializada.

Una persona ha resultado herida en la madrugada de este viernes tras un accidente en la A-7, en Málaga capital, según han indicado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 01.30 horas, en la A-7, a la altura el punto kilométrico 978, con un vehículo implicado. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos.

Tras el accidente, una persona tuvo que ser liberada al quedar atrapada en el interior del vehículo y fue trasladada a un centro hospitalario por la ambulancia de bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron una autobomba del parque El Limonar y una dotación del parque Central (Martiricos) formada por un vehículo de útiles, otro ligero y la citada ambulancia.