La Diputación de Málaga lanza el mayor contrato de su historia: 10,8 millones para modernizar redes de agua en 71 municipios

La Diputación de Málaga ha aprobado el mayor contrato de su historia para modernizar las redes de agua de 71 municipios de la provincia tras la adjudicación por más de 10 millones de euros a Acciona Agua, SA para diferentes actuaciones.

Concretamente, se invertirán 10.831.520,25 euros para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en el ciclo integral del agua a través de la implantación de sistemas digitales que permitirán monitorizar y optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la importancia de estas actuaciones, enmarcadas en el proyecto Málaga Aqua Rural 5.0, dotado con 15,5 millones de euros y cofinanciado con casi 10 millones de euros por fondos europeos Next Generation.

El proyecto busca subsanar la falta de instrumentación y tecnología en muchos municipios, permitiendo un control preciso y automatizado de todo el ciclo del agua, desde la captación hasta el vertido, incluyendo almacenamiento, distribución, tratamiento de aguas residuales y gestión centralizada de datos.

Entre las actuaciones previstas destacan: la instalación de equipamiento tecnológico en unas 200 captaciones para monitorizar niveles, caudales y calidad del agua; el control de consumos y fugas en redes de distribución y 210 depósitos de cabecera; la instalación de 6.000 contadores mediante un plan piloto de telelectura; y la incorporación de sistemas de telegestión y monitorización en 17 estaciones de bombeo y 49 depuradoras, además del monitoreo de vertidos industriales en ocho municipios.

También se contemplan mejoras en eficiencia energética con instalaciones fotovoltaicas en captaciones y estaciones de bombeo, así como la implementación de un nuevo sistema GIS para la gestión geoespacial de infraestructuras, que permitirá un acceso más ágil a datos y servicios geográficos.

Francisco Salado ha subrayado la importancia de la gestión del agua en Málaga, una provincia con sequías recurrentes, destacando la implicación de todas las administraciones públicas y el impacto directo tanto para la población como para el sector agroganadero.

En este contexto, Málaga Aqua Rural 5.0 supone un reto y una oportunidad para optimizar el control del agua, detectando rápidamente fugas y otras anomalías.

Según un estudio de la Diputación en 2023, en 74 municipios se pierden 20.500 metros cúbicos diarios, equivalentes a 7,45 hectómetros cúbicos al año, suficientes para abastecer a 100.000 habitantes durante un año.