Detenidos ultras del Frente Bokerón de Málaga tras una violenta reyerta antes del partido Granada-Cádiz

Vídeo de la intervención de la Policía Nacional que ha permitido la detención de 57 ultras por una violenta pelea antes de un partido de fútbol.

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a 57 ultras por desórdenes públicos y riña tumultuaria antes del partido Granada-Cádiz del 25 de octubre. Los detenidos pertenecen a grupos radicales de aficionados de Cádiz, Granada, Málaga, Burgos y Cartagena. La pelea ocurrió cerca del estadio, donde los ultras lanzaron botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes. Durante la intervención policial se incautaron tubos de PVC, una navaja, un puño americano, palos y un artefacto pirotécnico.

La Policía Nacional ha detenido a 57 ultras en varias ciudades de España por su presunta implicación en desórdenes públicos y riña tumultuaria ocurridos antes del partido de LaLiga Hypermotion entre Granada C.F. y Cádiz C.F., disputado el pasado 25 de octubre en Granada.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía, todos los arrestados pertenecen a grupos radicales violentos de seguidores de distintos clubes de fútbol: 28 de Cádiz, 16 de Granada, 7 de Málaga, 4 de Burgos y 2 de Cartagena.

La investigación fue desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos, Murcia y la Brigada Local de Información de Cartagena, coordinada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).

Los hechos ocurrieron en las horas previas al partido, cuando ultras de Curva Sur, junto con aficionados radicales del Frente Bokerón, esperaban la llegada de la afición rival en una cafetería cercana al estadio.

Al llegar, comenzó una violenta reyerta en la que se lanzaron botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional.

Durante la actuación, los agentes incautaron numerosos objetos, entre ellos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, un doble anillo, varios palos y un artefacto pirotécnico denominado Big Craze Balle.

Tras la investigación, que continúa abierta bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, se identificó y detuvo a los 57 implicados. No se descartan más arrestos a medida que avance la causa.