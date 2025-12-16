Nieve en la provincia de Málaga: la borrasca Emilia cubre de blanco el pico de La Maroma

La borrasca Emilia deja la silueta de La Maroma nevada vista desde Vélez-Málaga.

La irrupción de la borrasca Emilia ha dejado una de las estampas invernales más llamativas de la temporada en Málaga, con la cima más alta de la provincia transformada en un paisaje nevado, visible desde buena parte de la Axarquía.​

En La Maroma, de 2.069 metros de altitud, la precipitación se ha traducido en nieve en la cumbre, que ha quedado completamente teñida de blanco y ha ofrecido una imagen muy invernal pese a que en la costa predominaban la lluvia y el cielo gris.

La borrasca ha dejado además granizadas intensas en municipios como Canillas de Aceituno y nieve en las cotas más altas.

​​Las redes sociales y los canales municipales se han llenado de imágenes de Canillas de Aceituno “especialmente mágico” bajo el manto de granizo y con La Maroma al fondo nevada.​

El episodio no se ha limitado a la Axarquía: el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves ha registrado la segunda nevada de la temporada, con copos por encima de unos 1.500 metros.​​

Más allá de las imágenes de nieve, Emilia ha dejado abundantes precipitaciones en toda la provincia, con acumulados que en algunos puntos han superado los 40 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Los registros tanto de la Red Hidrosur abren la puerta a analizar qué puntos de la provincia han resultado más beneficiados por el agua.

Conforme a los datos de Hidrosur, la estación que más lluvia ha acumulado en un periodo de 12 horas es la localizada en el río Benamargosa, con 47 litros por metro cuadrado.

Le siguen la localidad de Ojén, con 43,6 litros por metro cuadrado en 12 horas; Alcaucín, con 41,2 litros y la estación de Santón Pitar, situada en Los Montes de Málaga, con casi 40 litros.

El episodio ha activado el aviso amarillo por lluvias y ha provocado incidencias relacionadas con el viento, balsas de agua e inundaciones puntuales, aunque la situación ha ido remitiendo con el avance de la jornada.​

En el caso de Mijas, la borrasca ha dejado numerosos daños materiales, especialmente en la zona de La Cala, donde parte del alumbrado de Navidad ha quedado derribado.

El fenómeno meteorológico vino acompañado de vientos huracanados que, según las primeras estimaciones del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga, alcanzaron rachas de hasta 130 kilómetros por hora.