Málaga es la sexta provincia española donde más delitos sexuales se cometieron en 2024

Málaga se situó en 2024 como la sexta provincia española donde más delitos contra la libertad sexual se denunciaron, con un total de 908 casos, según el último informe del Ministerio del Interior. Solo Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante y Baleares registraron más hechos de este tipo el pasado año, en un contexto marcado por el incremento sostenido de la violencia sexual en todo el país.

Las cifras reflejan una realidad especialmente preocupante por el perfil de las víctimas. A nivel nacional, casi el 94 por ciento de las personas que sufrieron violencia sexual fueron mujeres y menores de edad, una tendencia que se mantiene también en provincias con alta incidencia como Málaga. En total, en España se denunciaron 22.846 delitos contra la libertad sexual en 2024, un 4,68 por ciento más que el año anterior y un 66 por ciento más que hace seis años.

En este sentido, en la provincia de Málaga este año, hasta septiembre, se han denunciado ya un total de 659 delitos contra la libertad sexual. 126 son agresiones sexuales con penetración, mientras que 533 están enmarcados, según los datos de Interior, en "resto de delitos contra la libertad sexual".

La evolución de las denuncias por delitos contra la libertad sexual en la provincia de Málaga muestra una tendencia claramente ascendente en los últimos años, con un repunte especialmente acusado tras la pandemia. Entre enero y septiembre de 2023 se denunciaron 568 delitos sexuales, de los que 128 fueron agresiones con penetración y 440 correspondieron al resto de delitos contra la libertad sexual. Esta cifra supuso un incremento del 5,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2022 y confirmó la consolidación de Málaga entre las provincias con mayor volumen de denuncias.

Si se retrocede un año más, entre enero y septiembre de 2022 se contabilizaron 539 delitos sexuales en la provincia, con 63 agresiones con penetración y 476 del resto de tipologías. Esto representó un aumento cercano al 25 por ciento respecto a 2021, cuando en los primeros nueve meses del año se registraron 432 denuncias, de las cuales 38 fueron violaciones y 394 correspondieron a otros delitos sexuales. El salto interanual evidencia un crecimiento sostenido tanto en el número total de hechos denunciados como, de forma más acusada, en las agresiones con penetración.

El contraste es aún mayor si se compara con 2020, año marcado por el confinamiento y las restricciones de movilidad. Entre enero y septiembre de ese año se denunciaron en Málaga 349 delitos contra la libertad sexual, con 48 agresiones con penetración y 301 del resto. Frente a ese escenario excepcional, 2021 cerró el mismo periodo con 83 denuncias más, lo que supuso un incremento superior al 23 por ciento. En 2019, antes de la pandemia, se habían registrado 417 delitos sexuales entre enero y septiembre, con 34 agresiones con penetración y 383 del resto, una cifra ya sensiblemente inferior a la que se alcanzaría en los años posteriores.

Perfil

A nivel nacional, en 2024, cuatro de cada diez víctimas eran menores de edad y más del 85 por ciento, mujeres. El informe confirma además la fuerte masculinización de la autoría de estos delitos, ya que más del 93 por ciento de las personas detenidas o investigadas fueron hombres. La mayoría de las agresiones se produjeron en viviendas, seguidas de las vías de comunicación y otros espacios públicos, y se concentran especialmente en los meses de verano y principios de otoño.

Por comunidades autónomas, Andalucía fue la segunda con más delitos sexuales denunciados, solo por detrás de Cataluña, concentrando junto a Madrid y la Comunidad Valenciana más de la mitad de los casos registrados en todo el país.