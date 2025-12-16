Emilia se despide de Málaga con lluvias intensas: estos son los puntos más afectados

Las claves nuevo Generado con IA El frente Emilia deja intensas lluvias en la provincia de Málaga, especialmente durante la madrugada del martes. La localidad de Canillas de Aceituno destaca por una fuerte granizada durante la noche. El punto con mayor acumulación de agua es el río Benamargosa, con 47 litros por metro cuadrado en 12 horas. Otras áreas afectadas son Ojén, Alcaucín y Santón Pitar, con registros por encima de los 40 litros por metro cuadrado.

Los que parecen ser los últimos coletazos del paso de Emilia por la provincia de Málaga han dejado importantes aguaceros en varios puntos del territorio.

A la espera de balances oficiales, no parece que la alerta amarilla que ha estado activa durante toda la madrugada de este martes 16 de diciembre haya dejado incidencias de especial importancia. No obstante, es de destacar la granizada caída durante la madrugada en el municipio de Canillas de Aceituno.

Los registros tanto de la Red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía, como de la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí abren la puerta a analizar qué puntos de la provincia han resultado más beneficiados por el agua.

Conforme a los datos de Hidrosur, la estación que más lluvia ha acumulado en un periodo de 12 horas es la localizada en el río Benamargosa, con 47 litros por metro cuadrado.

Le siguen la localidad de Ojén, con 43,6 litros por metro cuadrado en 12 horas; Alcaucín, con 41,2 litros y la estación de Santón Pitar, situada en Los Montes de Málaga, con casi 40 litros.

Estos registros son ciertamente más elevados que los medidos por las estaciones de la Aemet. El organismo estatal da cuenta de un acumulado hasta las 08:00 horas de este martes de 31 litros en Alpandeire y de 26,4 en Cortes de la Frontera hasta la misma hora.

A las 07:00 horas de este martes quedó desactivado el aviso amarillo por precipitaciones.