Polémica en Málaga: denuncian que el alcalde de un pueblo de menos de 1.000 habitantes conduce un Lexus oficial

Montejaque es un pequeño pueblo que se esconde en la Serranía de Ronda. De su reducido tamaño da buena muestra que cuenta con menos de mil habitantes, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero este municipio, que resalta por su espectacular belleza natural, su barrio nazarí y su gastronomía típica, es noticia estos días por el coche oficial del alcalde, Diego Sánchez.

Se trata, según los datos aportados este sábado por el PSOE en la localidad, de un LEXUS, que supone un coste mensual a las arcas municipales de 1.137,64 euros.

Atendiendo a una respuesta del propio Ayuntamiento de Montejaque, el arrendamiento de este vehículo ha supuesto el pago de 10.165 euros entre octubre de 2024 y julio de 2025.

Por este motivo, el portavoz socialista en la localidad, Manuel Morales, presentó una moción solicitando que no se formalice la contratación de ningún otro vehículo destinado al regidor y que se prohíba el uso de vehículos municipales para desplazamientos personales, incluidos los trayectos desde o hasta el domicilio particular de cualquier cargo público.

Frente a la petición socialista, según se indica en un comunicado oficial del PSOE, el PP ha votado en contra de la iniciativa y ha admitido que el alcalde utiliza el coche a diario para desplazarse desde su domicilio en Mijas hasta el municipio.

Al gasto propio del alquiler, los socialistas añaden los 4.240,93 euros en gasolina desde octubre de 2024 a septiembre de 2025, con una media de 350 euros mensuales.

"Este gasto convierte al Ayuntamiento de Montejaque en uno de los municipios menores de 5.000 habitantes que más dinero destina a un vehículo oficial para su alcalde en toda España", ha asegurado el portavoz socialista.

En su denuncia, Morales apunta que los vecinos aseguran que el vehículo oficial "se utiliza a diario para los desplazamientos personales de ida y vuelta del alcalde desde su residencia en Mijas hasta Montejaque, un coste que no se abona a ningún trabajador municipal y que, en ningún caso, corresponde sufragar al Ayuntamiento".

"Entendemos que un alcalde debe residir en el municipio al que representa, especialmente en un contexto de lucha contra la despoblación. No es razonable que el Ayuntamiento soporte gastos derivados de traslados personales ajenos a la actividad municipal", ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que el alcalde accedió al gobierno municipal en el año 2011 bajo las siglas de la Agrupación Democrática Independiente Andalucía (ADIA) con el compromiso de no percibir retribución por su labor y de destinar íntegramente su sueldo a fines sociales.

"Catorce años después, ha pasado de presentarse por un grupo independiente a hacerlo bajo las siglas del Partido Popular", ha destacado, subrayando que el regidor percibe 34.840 euros anuales.