Cuatro detenidos por blanquear dinero en dos prostíbulos en Málaga: 9 millones obtenidos explotando a 42 mujeres

Siempre que existe una organización criminal dedicada al narcotráfico, o la trata de personas hay detrás una rama empresarial que busca darle una salida legal al dinero que se ha ganado cometiendo delitos. Sin la ayuda de estas personas que operan en la sombra, no tendría sentido para los principales criminales seguir cometiendo delitos porque les sería imposible disfrutarlo. Ganar mucho dinero y no poder justificarlo ante Hacienda puede suponer un problema grave para todo un clan criminal porque les pone en el foco de las autoridades.

Giovanni Falcone siempre tuvo claro que había que buscar el rastro del dinero, y aunque cada vez hay estructuras financieras más complejas el fin sigue siendo el mismo: convertir en A lo ganado en B. Esta pasada semana se supo que en la trama 'Gargamel' de explotación sexual de 42 mujeres en dos prostíbulos, uno en Cártama y otro en Málaga capital, habían sido detenidos por el blanqueo de capitales una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal que hasta hace unos días era concejal del PP en Coín.

Con la presunción de inocencia por delante, el arresto y la investigación de estas personas pone el foco en el sector de expertos fiscales de “cuellos blancos”. La operación inicial se ejecutó el año pasado y ahora se ha seguido el rastro del dinero.

En este caso, las cuentas de esa organización criminal eran claras. Obligaban a 42 mujeres a prostituirse durante 24 horas del día y con ello pudieron amasar más de 9 millones de euros en pocos años a costa de aprovecharse de las situaciones personales extremas con el que llegan las víctimas de la trata.

Después de obtener tal cantidad de dinero si no tienes una red especializada para realizar bastantes operaciones financieras, como de compraventa de inmuebles y de creación de empresas para ofrecer una salida legal a tantos millones de euros, el dinero podría valer 0. Sólo se gastaría en horteradas para tenerlas en una vivienda, o algún coche caro. Pero si se quiere vivir bien a costa del sufrimiento de los demás, el dinero se debe mover de país u ofrecer la impresión que se está ganando limpiamente.

Y si manejas el contacto de una notaría que dé el visto bueno a operaciones fraudulentas, el trabajo lo tienes casi hecho. Creas luego empresas a nombre de terceras personas, facturan cantidades inauditas, y después a comprar inmuebles con el dinero obtenido con ellas. Mientras todo eso ocurre, hay dinero que está circulando por el mundo para luego acabar en España. Desde Emiratos Árabes Unidos, a Trinidad y Tobago, hasta Panamá. El mejor ejemplo de este movimiento de dinero que luego acaba en el mismo punto de partida lo dio Giovanni Falcone.

Investigando a Vito Ciancimino, exalcalde de Palermo y miembro del Clan de los Corleonesi de Cosa Nostra, descubrieron que un italiano tenía 3 cuentas bancarias en Suiza en 1986 con varios millones de dólares. Cuando solicitaron permiso a Suiza para ver qué dinero había allí, las cuentas desaparecieron y los 5 millones de dólares acabaron en una sociedad de Panamá.

De ahí la mitad fue para una cuenta en Nueva York y otra en un banco canadiense con sede en Montreal. Después el dinero siguió hasta otra sociedad en Guenersey (Reino Unido), y continuó su periplo por cuentas bancarias internacionales hasta acabar en otro banco de Suiza. Casualmente abrieron una cuenta en una entidad bancaria que estaba a la vera de la primera donde se inició el viaje. Para averiguar esto tardaron 5 años, y el dinero de la mafia se triplicó.

Es un buen ejemplo, porque el dinero que gana una mafia explotando a mujeres en Cártama puede estar circulando por el mundo, pero al final necesitan que ese efectivo se pueda gastar aquí en la Costa del Sol. Y para que se pueda disfrutar aquí ese dinero se necesita de esas personas de cuello blanco como las detenidas en la última operación de la Policía Nacional que te conviertan lo B en A.