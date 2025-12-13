Alerta por viento en Málaga este domingo: rachas de hasta 60 kilómetros en la Costa del Sol y olas de 4 metros

El viento volverá a ser protagonista este domingo en la provincia de Málaga. Superada la alerta amarilla por lluvias, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso por fuertes vientos en el litoral.

En concreto, según la información publicada en la web del organismo estatal, la previsión es que las fuertes rachas se mantengan hasta las 12:00 horas de este domingo en Sol y Guadalhorce-Málaga y en la comarca de la Axarquía.

En este periodo se esperan vientos del este de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7), con olas de entre 3 y 4 metros de altura.