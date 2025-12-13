Acusan a una mujer por apuñalar con un cuchillo de sierra a otra en Benalmádena

La Fiscalía de Málaga ha acusado a una mujer por apuñalar con un cuchillo de sierra a otra tras una discusión en una vivienda de la localidad malagueña de Benalmádena ocurrida en diciembre de 2022. Solicita inicialmente que se imponga a la procesada una pena de ocho años de prisión.

Según el escrito provisional del fiscal, la acusada y la denunciante se encontraban en una vivienda e iniciaron una discusión en el curso de la que la procesada, supuestamente, "con propósito de acabar con su vida", tomó un cuchillo de sierra de la cocina y "le asestó varias puñaladas".

Así, logró zafarse y huir del salón hacia el baño, donde continuó la agresión, hasta conseguir finalmente huir y alertar a la Policía, que la socorrió. De esta forma, los agentes evitaron con su intervención el fallecimiento de la víctima y detuvieron a la ahora acusada en el propio domicilio.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas heridas inciso-contusas en varias zonas de su cuerpo, por lo que precisó de tratamientos quirúrgicos y al menos dos ingresos hospitalarios, por complicaciones; además de secuelas físicas y también de carácter psicológico.

Los hechos relatados son, para la acusación pública, constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que solicita una pena de ocho años de prisión y nueve años de prohibición de aproximarse a la víctima o comunicar con ella.

Como responsabilidad civil, por las lesiones y secuelas, considera que la acusada deberá indemnizar a la perjudicada con la cantidad de 60.000 euros.

El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga y está fijado inicialmente para el día 17 de este mes de diciembre, han indicado fuentes judiciales.