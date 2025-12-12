Detenidas casi 200 ‘mulas' bancarias en Málaga: así eran usadas para blanquear dinero de drogas y apuestas online

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a casi 200 personas que actuaban como 'mulas' bancarias para blanquear dinero de redes delictivas. La investigación identificó 930 cuentas bancarias utilizadas para canalizar fondos ilícitos procedentes de estafas telemáticas, tráfico de marihuana y comercialización de óxido nitroso. El entramado incluía más de 260 cuentas fraudulentas en bancos y 210 en casas de apuestas online, por las que circularon más de 2,5 millones de euros. El total de dinero blanqueado por la organización superaba los 9 millones de euros, destacando el uso de apuestas online para legitimar los fondos y dificultar su rastreo.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido en los últimos dos años a casi 200 personas que actuaban como mulas para blanquear dinero de una amplia red multidelictiva.

La investigación, según han dado a conocer este viernes desde la Policía Nacional, ha identificado 930 cuentas bancarias vinculadas a los implicados, utilizadas para canalizar fondos ilícitos dentro del sistema financiero legal.

El origen de la operación se remonta a la investigación conjunta Halo-Colbe-Naria, desarrollada por UDYCO-Málaga, la Policía Judicial de Antequera y la UDEF, que permitió desarticular una organización asentada en la provincia de Málaga dedicada al lavado de capitales procedentes de tres actividades delictivas: estafas telemáticas, tráfico de marihuana y comercialización de óxido nitroso, conocido como gas de la risa.

En la primera fase de la investigación se detuvo a 43 personas, incluidos los cabecillas de la organización. Asimismo, se intervinieron 112 kilos de marihuana y 4.792 botellas de óxido nitroso (gas de la risa).

Los investigadores descubrieron un entramado bancario complejo que incluía más de 260 cuentas fraudulentas en bancos y 210 cuentas en casas de apuestas online, por donde circularon más de 2,5 millones de euros.

Lavado de dinero a través de apuestas online

El análisis posterior de la operación permitió identificar a un mayor número de mulas, hasta alcanzar casi 200 personas implicadas.

El dinero ilícito se transfería rápidamente entre las cuentas de estas mulas y se introducía en plataformas de apuestas online simulando operaciones legítimas. Tras jugar con los fondos, el saldo limpio se retiraba a otra cuenta de una mula, dificultando la trazabilidad del dinero y manteniendo a los cabecillas de la red en la sombra.

Los investigadores estiman que el flujo total de dinero que manejaba la organización superaba los 9 millones de euros, concentrados especialmente en operaciones de juego online.

Además, se arrestó a siete personas como supuestos captadores, que reclutaban a individuos en entornos vulnerables para abrir cuentas a cambio de pequeñas comisiones.