Iván y José abrirán su propia cafetería en Málaga con 21 años: "Hemos pedido un préstamo de 14.000 euros".

Las claves nuevo Generado con IA Iván Marmolejo y José Rojas, de 21 años, abrirán su primera cafetería en Málaga inspirada en sabores de Corea del Sur. El proyecto Wow Coffee nace tras la venta de su startup de cucharas comestibles y una experiencia inspiradora en Corea. Para lanzar el negocio, han solicitado un préstamo de 14.000 euros y han montado el local ellos mismos desde cero. Ofrecerán cafés con sabores originales como lotus, pistacho y tarta de queso, y planean presentar un "sabor de la semana".

Los jóvenes malagueños Iván Marmolejo y José Rojas, de 21 años, se han embarcado en una aventura emprendedora. Esta semana abrirán en la capital su primera cafetería, inspirada en sabores de Corea del Sur. Este proyecto llega tras meses de intenso trabajo, en el que ellos mismos han montado desde cero el local. "Hemos pedido un préstamo de 14.000 euros", cuentan.

Su primera aventura juntos fue Plash, una startup de cucharas comestibles. Tras su éxito con este proyecto, no se han quedado quietos y, tras vender esta empresa, decidieron apostar por un nuevo sueño: abrir un local donde el café no solo se beba, sino que se experimente.

Así llega a Málaga Wow Coffee, un proyecto que empezó en un viaje a Corea del Sur, luego llegó a su perfil de TikTok y ahora se hace realidad para ofrecer cafés con sabores virales que descubrieron en su viaje y nunca habían probado en casa.

Se inaugurará este jueves, en calle Esperanto. "En vez de hacer un café solo o con leche, buscamos darle una vuelta y añadir el sabor de lotus, una galleta y una crema”, explican, y añaden que con esta idea pueden “experimentar” y sacar cafés de todos los sabores.

Después de Plash se dieron cuenta de que a largo plazo lo que querían conseguir era un espacio físico donde volcar su creatividad. Por lo que crear una cafetería se convirtió en su nuevo objetivo, según explica Iván Marmolejo, uno de los jóvenes empresarios a EL ESPAÑOL de Málaga.

Su siguiente paso fue vender la empresa de cucharas comestibles, hacer la maleta y viajar a Corea del Sur en busca de inspiración. Allí, descubrieron una cultura de café totalmente diferente a la que existe en Málaga.

Probaron cafés con sabores de pistacho y lotus y comprobaron que en cada local los sabores de esta bebida eran diferentes. Y ahí saltó la idea: ¿Por qué no llevar esta idea a España y en concreto a Málaga?

En cuanto a los sabores, tras probar cafés totalmente originales durante su viaje a Corea, aquí en Málaga quieren ofrecer cafés de lotus, de pistacho y de tarta de queso. Eso sí, su intención es crear “un sabor de la semana” para ofrecer un café diferente cada siete días.

Los dos jóvenes han ido mostrando en redes sociales cómo están montando este negocio e inciden en que "no tenemos dinero, lo estamos montando desde cero, paso a paso, y contándolo todo en una serie en TikTok". Hasta ahora han conseguido miles de visualizaciones y una comunidad que no para de preguntar cuándo podrán probar los cafés.