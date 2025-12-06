Trágico accidente en Málaga: un fallecido tras la colisión frontal de dos vehículos en Alcaucín

Un fallecido tras la colisión frontal de dos vehículos en Alcaucín CPB MÁLAGA

Trágico accidente este sábado en la provincia de Málaga. Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico en la A-402, a su paso por el término municipal de Alcaucín.



Según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos en sus redes sociales, se ha producido una colisión frontal entre dos turismos.

El conductor de uno de ellos ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios y el conductor del segundo vehículo ha fallecido.

Se encontraba atrapado en el interior del coche, por lo que los bomberos han procedido a su excarcelación.

Asimismo, se han realizado posteriores labores de limpieza de la calzada.