Málaga esquiva la peste porcina africana: el sector cuenta con casi 400.000 animales y factura 55 millones

Los ganaderos malagueños están preocupados ante la aparición en España de Peste Porcina Africana (PPA). Se trata de una enfermedad altamente contagiosa entre ganado porcino y sin tratamiento, pero que no afecta en ningún caso a los seres humanos, por lo que no existe riesgo para la población.

Eso sí, tanto Málaga como en el resto de Andalucía no se han registrado ningún caso, y los focos detectados en España se concentran en la provincia de Barcelona, por lo que la situación sanitaria local se mantiene bajo control.

Cabe señalar que el sector porcino en Málaga, factura más de 55 millones de euros al año y cuentan con cerca de 400.000 cabezas de porcino ibérico y blanco.

Ante esta situación y la alarma generada por la PPA, ASAJA Málaga ha hecho un llamamiento a la calma a la población y exigen que se refuercen y se facilite el control de la fauna silvestre susceptible de actuar como transmisor, así como intensificar la vigilancia y la prevención en explotaciones, transporte y movimientos de animales.

Asimismo, instan a las administraciones a actuar con unidad, rapidez y disponibilidad de recursos suficientes para garantizar la eficacia de las medidas preventivas.

En este sentido, reclaman la puesta en marcha de un Plan Nacional de Control o Contingencia frente a la fauna silvestre, que permita una actuación homogénea y coordinada en todo el territorio y reduzca el riesgo de expansión de la enfermedad.

Además, inciden en que todos los problemas asociados a la presencia de jabalíes no distinguen entre zonas urbanas o rurales: pueden aparecer en cualquier lugar y suponen un riesgo tanto para los animales domésticos como para las personas.

Por suu parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera ha incidido en que "desde el inicio hemos apostado por la coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno regional implicados en este asunto, que son las Consejerías de Agricultura, Sostenibilidad y Sanidad; y mantenemos una interlocución directa y constante con el sector para luchar juntos con un mismo fin: que la enfermedad no llegue al campo andaluz", apuntó.

El peso del sector en Málaga

El sector porcino es fundamental para la economía agroganadera de la provincia. En Málaga, el porcino blanco alcanza una cabaña de 379.299 animales, con una producción de 36.113.491 kilos, un precio medio de 1,54 €/kg y una facturación aproximada de 55,61 millones de euros.

En cuanto al porcino ibérico, la provincia cuenta con 2.190 animales, una producción de 28.470 kilos, un precio medio de 69,30 €/kg y una facturación cercana a 1,92 millones de euros.