¡Última hora! Terremoto en Málaga de magnitud 4.9: se ha sentido hasta en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada

!Última hora¡: Terremoto en Málaga: la magnitud del temblor ha sido de 4.2

Las claves nuevo Generado con IA Un terremoto de magnitud 4.9, con epicentro en Fuengirola y 77 km de profundidad, se ha sentido en Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada. El sismo ocurrió a las 10:38 horas y fue percibido con intensidad máxima de 3 en numerosas localidades, según el Instituto Geográfico Nacional. La Junta de Andalucía ha activado la fase de preemergencia del Plan Ante el Riesgo Sísmico, aunque no se han registrado daños. Vecinos de más de 40 localidades reportaron movimientos de muebles y temblores, generando numerosas reacciones en redes sociales.

La tierra tiembla en Málaga. Un terremoto localizado en el municipio de Fuengirola se ha dejado sentir de manera más que notable en varias localidades del entorno.

Es el caso de Málaga capital y Rincón de la Victoria, donde vecinos informan de que han sentido moverse los escritorios y muebles.

De acuerdo con los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, el sismo ha ocurrido alrededor de las 10:38 horas de este viernes, con una magnitud de 4.9 y una intencidad máxima de 3. En concreto, se precisa que el epicentro del temblor ha sido a 77 kilómetros de profundidad.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de la activación de la fase de preemergencia, situación operativa 0 del Plan Ante el Riesgo Sísmico. No obstante, apunta que no se han registrado daños.

Desde el servicio de emergencias 112Andalucía confirman que desde las 10:42 horas han empezado a recibir llamadas de vecinos de diferentes localidades de la provincia de Málaga y otras provincias alertando del temblor.

En concreto, de acuerdo con los datos aportados por este ente, hay avisos vecinales de Málaga capital, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.

Eso en el caso de la provincia malagueña. Porque también ha habido llamadas de la provincia de Córdoba, donde se ha sentido en la capital, en Puente Genil y en Nueva Carteya, así como de Sevilla, en concreto desde Alcalá de Guadaíra y Constantina.

En concreto, según el Instituto de Geografía Nacional, este episodio se ha sentido en hasta 86 zonas, de más de 40 localidades. Estas son todas:

Las reacciones no se han hecho esperar. En las redes sociales, caso de X, son numerosos los mensajes de usuarios expresando sus sensaciones al sentir el temblor.

"En Córdoba se acaba de sentir un terremoto de magnitud 4.2. Ha sido el más fuerte que he sentido nunca. Atentos a las réplicas si las hubiera", expresa uno de ellos, mientras una usuaria añade: "VAYA SUSTO CON EL TERREMOTO, estaba en la cama y ha TEMBLADO ENTERA".