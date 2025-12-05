¡Última hora! Terremoto en Málaga de magnitud 4.9: se ha sentido hasta en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada
El Instituto Geográfico Nacional fija el temblor en Fuengirola. El 112 ha recibido llamadas de Málaga capital, Vélez, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurin de la Torre, Fuengirola, Córdoba, Puente Genil, Nueva Carteya, Alcalá de Guadaira y Constantina.
Las claves
La tierra tiembla en Málaga. Un terremoto localizado en el municipio de Fuengirola se ha dejado sentir de manera más que notable en varias localidades del entorno.
Es el caso de Málaga capital y Rincón de la Victoria, donde vecinos informan de que han sentido moverse los escritorios y muebles.
De acuerdo con los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, el sismo ha ocurrido alrededor de las 10:38 horas de este viernes, con una magnitud de 4.9 y una intencidad máxima de 3. En concreto, se precisa que el epicentro del temblor ha sido a 77 kilómetros de profundidad.
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de la activación de la fase de preemergencia, situación operativa 0 del Plan Ante el Riesgo Sísmico. No obstante, apunta que no se han registrado daños.
Desde el servicio de emergencias 112Andalucía confirman que desde las 10:42 horas han empezado a recibir llamadas de vecinos de diferentes localidades de la provincia de Málaga y otras provincias alertando del temblor.
En concreto, de acuerdo con los datos aportados por este ente, hay avisos vecinales de Málaga capital, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.
Eso en el caso de la provincia malagueña. Porque también ha habido llamadas de la provincia de Córdoba, donde se ha sentido en la capital, en Puente Genil y en Nueva Carteya, así como de Sevilla, en concreto desde Alcalá de Guadaíra y Constantina.
En concreto, según el Instituto de Geografía Nacional, este episodio se ha sentido en hasta 86 zonas, de más de 40 localidades. Estas son todas:
- ALCALÁ DEL RÍO
- ALGARROBO
- ALHAURÍN EL GRANDE
- ALMAYATE BAJO,VÉLEZ-MÁLAGA
- ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA COSTA
- CALAHONDA-CHAPARRAL, MIJAS.
- CERRO DEL TORIL,TORREMOLINOS
- CHILCHES, VÉLEZ-MÁLAGA
- CIUDAD DEPORTIVA, CÁRTAMA.
- EL PEÑONCILLO, TORROX.
- ESTEPA
- LOS GÁMEZ, MÁLAGA.
- NERJA.
- OSUNILLAS-PEÑA BLANQUILLA, MIJAS.
- RINCÓN DE LA VICTORIA
- TORRE DE BENAGALBÓN, RINCÓN DE LA VICTORIA.
- TORROX
- ALBUÑOL
- ALCOLEA DEL RÍO
- ALHAURÍN DE LA TORRE
- ALMOGÍA
- ALMUÑÉCAR
- ALQUERÍA, MIJAS
- ANTEQUERA
- BENAGALBÓN, RINCÓN DE LA VICTORIA
- CAMARILLAS, ALGARROBO
- CAMPANILLAS, MÁLAGA
- CAMPILLOS
- COÍN
- COLMENAREJO, MÁLAGA
- CÓRDOBA
- DOÑA MANUELA, CÓRDOBA
- EL MORCHE, TORROX
- LA CALA DEL MORAL, RINCÓN DE LA VICTORIA
- LA PERLA-TORREMUELLE, BENALMÁDENA
- LA SIERREZUELA, BENALMÁDENA
- LAS LAGUNAS, MIJAS
- LORA DEL RÍO
- MÁLAGA
- MEDINA AZAHARA
- MONTE AZUL,VÉLEZ-MÁLAGA
- OLÍAS, MÁLAGA
- PEÑAFLOR
- PILAR DEL PRADO, MÁLAGA
- EL PINILLO, TORREMOLINOS
- RÍO REAL, MARBELLA
- SEXMO, CÁRTAMA
- SITIO DE CALAHONDA, MIJAS
- TORRE DEL MAR, VÉLEZ-MÁLAGA
- TORREMOLINOS
- VÉLEZ-MÁLAGA
- ABEJORRERAS, CÓRDOBA
- LOS ÁLAMOS, TORREMOLINOS
- ALCALÁ DE GUADAÍRA
- ALCOLEA, CÓRDOBA
- ALHAMA DE GRANADA
- ALMAYATE ALTO, VÉLEZ-MÁLAGA
- ALMODÓVAR DEL RÍO
- BENAJARAFE, VÉLEZ-MÁLAGA
- BENALMÁDENA
- BENAOJÁN
- CAMINO CARBONELL, CÓRDOBA
- CÁRTAMA
- CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
- CAZALLA DE LA SIERRA
- CERRILLO DE MARACENA, GRANADA
- CHURRIANA, MÁLAGA
- LA COLINA, TORREMOLINOS
- CORTIJO DE MAZA-EL OLIVAR, MÁLAGA
- DOS HERMANAS
- ÉCIJA
- ELVIRIA, MARBELLA
- ESTACIÓN DE CÁRTAMA, CÁRTAMA
- ESTEPONA
- FUENGIROLA
- FUENTE PALMERA
- GRANADA
- GUADALMAR-SAN JULIÁN, MÁLAGA
- MAROGA, NERJA
- LA CAPELLANÍA, BENALMÁDENA
- LA PACA, ALHAURÍN EL GRANDE
- MAIRENA DEL ALJARAFE
- MARBELLA
- MIJAS
- MOTRIL
- PALMA DEL RÍO
- RIVERO DE POSADAS, POSADAS
- SAN NICOLÁS DEL PUERTO
- SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, MARBELLA
- SEVILLA
- TORREQUEBRADA, BENALMÁDENA
- VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE, ALHAURÍN EL GRANDE
Las reacciones no se han hecho esperar. En las redes sociales, caso de X, son numerosos los mensajes de usuarios expresando sus sensaciones al sentir el temblor.
"En Córdoba se acaba de sentir un terremoto de magnitud 4.2. Ha sido el más fuerte que he sentido nunca. Atentos a las réplicas si las hubiera", expresa uno de ellos, mientras una usuaria añade: "VAYA SUSTO CON EL TERREMOTO, estaba en la cama y ha TEMBLADO ENTERA".