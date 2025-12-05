Capturan en Málaga en 72 horas a dos fugitivos buscados por agresiones sexuales a menores en Italia y Francia

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga y Fuengirola a dos fugitivos buscados por delitos sexuales a menores en Italia y Francia. Uno de los arrestados es un ciudadano italiano de 51 años, localizado en el centro de Málaga, con una orden europea de detención por agresión sexual a una menor. El segundo detenido es un ciudadano francés de 47 años, identificado en la vía pública de Fuengirola, también buscado por delitos sexuales a menores. Ambos fugitivos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Detenidos de la Audiencia Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un plazo de apenas 72 horas en la provincia de Málaga a dos fugitivos buscados en sus países de origen, Francia e Italia, por la comisión de delitos sexuales.

Los dos arrestados, un ciudadano de 51 años y otro de 47, han sido localizados en Málaga y Fuengirola, pesando sobre ellos sendas órdenes de busca y captura.

A través de los canales de cooperación policial internacional, los agentes adscritos a la UDYCO en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga situaban en la capital malagueña a un ciudadano italiano al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de su país, en relación con una agresión sexual perpetrada contra una menor.

Así, a principios de esta semana, el fugitivo era localizado en la zona Centro y, una vez se comprobaba su identidad, resultaba detenido en base a la requisitoria internacional.

Otro caso en Fuengirola

De igual manera, esta misma semana, en Fuengirola, un prófugo francés era identificado en la vía pública por una patrulla de Seguridad Ciudadana, al que igualmente le constaba una OEDE por delitos sexuales a menores, continuando las diligencias pertinentes el Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría de Fuengirola.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Detenidos de la Audiencia Nacional.