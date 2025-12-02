Por qué Málaga es la provincia de España con más asesinatos machistas: "Sólo había denunciado una víctima"

Las claves nuevo Generado con IA Málaga es la provincia española con más asesinatos machistas en 2025, registrando seis víctimas, casi la mitad de los homicidios por violencia de género en Andalucía. Desde 2003, han muerto asesinadas 62 mujeres por violencia machista en Málaga, la zona de Andalucía con mayor incidencia, a pesar de no identificarse un patrón común entre las víctimas. Cinco de las seis mujeres asesinadas en Málaga en 2025 no habían denunciado previamente su situación, lo que evidencia un bajo nivel de denuncias pese al alto número de casos. El incremento de la población en Málaga y la llegada de nuevas residentes podrían estar aumentando el riesgo, aunque expertos consideran que los asesinatos no responden a causas locales específicas.

La maldad no entiende de provincias, situación económica, formación académica o religión. Es simplemente maldad. Y una de sus expresiones lamentablemente más habituales está siendo el asesinato de mujeres por parte de sus parejas o exparejas.

La última víctima ha sido una mujer de 45 años en la noche del domingo en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Recibió varias puñaladas, una mortal en el cuello, de su pareja, que posteriormente se suicidó. Dejan a dos hijas de 17 y 13 años desoladas.

Sucesos tan dramáticos como este se han repetido ya en 41 ocasiones en lo que va de año. En 2025, 41 mujeres han muerto a manos de sus maridos o exparejas. Hay 22 menores que se han quedado huérfanos.

Como decimos, la maldad y la sinrazón no entienden de límites geográficos. Pero Málaga está siendo, de momento, la provincia más castigada por esta lacra en España.

Han sido asesinadas seis mujeres solo en esta provincia andaluza, casi la mitad que en toda la comunidad autónoma (13). En la Comunidad de Madrid, con una población que casi quintuplica a la de Málaga, se han registrado 4 muertes incluyendo la de este domingo.

Lina, Pilar, Zunilda, Eva, María Victoria y Concha. Así se llamaban. Las dos últimas, además, murieron la semana pasada conmocionando a toda la provincia y al conjunto del país.

Desde 2003, han muerto asesinadas 62 mujeres por violencia machista en la provincia de Málaga, siendo la zona de Andalucía con una mayor incidencia con 7,6 asesinatos por cada 1.000 mujeres.

¿Por qué se están produciendo tantos asesinatos machistas en la provincia de Málaga? No hay una respuesta clara y parece más fruto de la casualidad que de la causalidad, es decir, no hay un patrón o un aspecto que lleve a pensar que en Málaga hay un mayor caldo de cultivo para estos homicidios que en cualquier otro punto del país.

Fuentes especializadas en violencia de género consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga muestran su sorpresa ante este triste liderazgo en las estadísticas de mortandad por violencia de género.

"Es muy difícil hacer un análisis porque las mujeres asesinadas responden a perfiles que no tienen nada que ver unas con otras, sino que son de diferentes edades y nacionalidades diversas. Desde una chica que vivía en un coche en Marbella a otras mujeres con un nivel socioeconómico alto", desgranan.

Se da la circunstancia, además, de que de las seis víctimas solo una había denunciado su situación y se había incorporado al Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Un hecho sí es cierto. Málaga está incrementando de manera notable su población. Atrae a muchas personas para vivir y trabajar y eso aumenta las posibilidades de riesgo. De hecho, dos de las mujeres asesinadas acababan de llegar a la provincia.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior recopilados en el Sistema Viogén, a 31 de octubre había en la provincia de Málaga 5.196 casos activos por violencia de género, de los cuales 499 tenían un riesgo medio y 36 alto.

Es un volumen inferior al de otras provincias españolas con similar o mayor población, lo que viene a confirmar el extremo señalado por las fuentes consultadas: se denuncia poco.

Las historias de las víctimas

Lina

Tenía 48 años y criaba sola a cuatro hijos, tres de ellos menores. Le fue denegado el Ingreso Mínimo Vital y pasaba apuros económicos. Su pareja se llamaba Augustine y tenía 42 años. El 9 de febrero la estranguló e incendió la vivienda en Benalmádena con el cuerpo de Lina dentro. Sus tres hijos lo vieron todo y el mayor acusó al padre. Lina sí aparecía en el sistema Viogén, pero el caso estaba inactivo.

Pilar

Se llamaba Pilar Amaya y tenía 50 años. Vivía como podía dentro de un coche en un descampado de Marbella. Solo la acompañaba su pareja, porque no tenía hijos ni una red de apoyo social. Eran aparcacoches. Su pareja, un búlgaro de 47 años, la asesinó a golpes. Un vigilante de seguridad encontró su cuerpo. No había denuncias previas.

Zunilda

Si Pilar era prácticamente una indigente que vivía con su pareja en un coche, el caso de Zunilda Hoyos era muy distinto. Era colombiana, tenía 43 años y era culturista profesional, modelo y creadora de contenido con miles de seguidores.

No vivía habitualmente en Málaga sino que llegó el pasado 14 de junio para acompañar a su marido Jarrod, también culturista, a una operación de rodilla. Tenían una posición económica elevada e iban a continuos torneos en distintas partes del mundo. El 19 de junio la policía la encontró muerta en un apartamento de la zona de lujo Higuerón West en Fuengirola. La investigación determinó que Jarrod la había matado con un martillo. Posteriormente él se suicidó en el baño.

Eva

Eva tampoco había denunciado nunca a su marido pese a llevar muchos años juntos. Tenía 83 años y murió acuchillada el 3 de octubre en su chalé en Marbella. Fue detenido su pareja, de 84 años, quien apareció muerto unos días después en la cárcel de Alhaurín de la Torre.

María Victoria

60 años, toda la vida viviendo en Rincón de la Victoria y una persona querida por sus vecinos. Era María Victoria y murió el pasado 22 de noviembre tras recibir varias puñaladas de su exmarido. Estaba en proceso de divorcio, pero seguía atendiéndole porque el presunto asesino tenía depresión. No había denuncias, la relación era supuestamente buena y todo ocurrió en la casa donde habían convivido muchos años.

Concha (Barbie)

Aún conmocionados en Málaga por la muerte de María Victoria el sábado 22 de noviembre, llegó la noticia de que un joven había matado a su novia en la localidad malagueña de Campillos. Se llamaba Concha, aunque sus amigos la llamaban Barbie, y tenía solo 25 años. Era tatuadora, se había formado como maquilladora y se había sacado el carné de conducir apenas un mes antes. Su novio tiene 28 años y presuntamente la estranguló en la casa del padre de Barbie en Campillos. Posteriormente huyó en coche a la localidad jienense de Martos, donde acabó entregándose a la Guardia Civil y confesando el crimen.