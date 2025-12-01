Buscan a Elena, una menor desaparecida en Algarrobo (Málaga): tiene 17 años y necesita medicación

Las claves nuevo Generado con IA Se busca a Elena, una menor de 17 años desaparecida desde el 24 de noviembre en Algarrobo (Málaga). Elena necesita medicación, mide 1,50 metros, es de complexión delgada y tiene pelo negro y ojos marrones. Las autoridades creen que podría haberse fugado de un centro de menores, situación similar a la desaparición de otra menor en octubre en la misma localidad. El Centro Nacional de Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana y facilita el teléfono de la Guardia Civil (062) para aportar cualquier información sobre el paradero de Elena.

Nueva alerta por desaparición activa en Málaga. Se busca a Elena, una menor de 17 años desaparecida en la localidad de Algarrobo.

Según los datos descritos en un cartel informativo difundido por el Centro Nacional de Desaparecidos, la joven desapareció el pasado 24 de noviembre. Es de complexión delgada, mide 1,50 y tiene pelo negro y ojos marrones.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, todo apunta a que la chica podría haberse fugado de un centro de menores. Se da la circunstancia de que el pasado mes de octubre en el mismo pueblo y en situación similar también desapareció Alba, una menor de 16 años que también estaba alojada en un centro de menores. No ha trascendido si fue localizada o no.

En caso de tener algún tipo de información sobre el paradero de Elena, desde el Centro Nacional de Desaparecidos ruegan colaboración ciudadana contactando de inmediato con el teléfono de la Guardia Civil, el 062 o a través de la Sala Coordinadora del Equipo de Atención a la Mujer para aportar información.