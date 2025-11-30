Los restos mortales de la familia Rabah, fallecida en Torrox, ya se encuentran en Settat, su lugar de origen

Familiares y amigos de las víctimas lloran a su encuentro antes del minuto de silencio en señal de luto por la muerte de cuatro miembros de una misma familia por inhalación de gas en una vivienda del municipio de Torrox, Málaga este miércoles. EFE/ Jorge Zapata

Los cadáveres de los cuatro integrantes de la familia Rabah, de origen marroquí, fallecida el pasado martes al inhalar gas por una mala combustión en su vivienda de Torrox (Málaga), han sido ya repatriados a Marruecos en un traslado costeado gracias a una recolecta que hizo su entorno y que se completó en apenas 24 horas con aportaciones de los ciudadanos, que se volcaron con la familia.

El representante de la comunidad musulmana de Torrox, Ahmed El Gharbaoui Lahlal, ha informado a EFE de que los féretros llegaron en la noche de este viernes a la provincia marroquí de Settat, en el centro del país, entre Casablanca y Marrakech, de la que era originaria la familia víctima del suceso.

El traslado, al parecer, se ha efectuado en barco desde Algeciras (Cádiz) al puerto de Tánger Med y de ahí al punto de destino.

Mustafi, inolvidable

El Club Deportivo Torrox, al que pertenecía Mustafi, el hijo menor de la familia fallecida, de 17 años, le dedicó este sábado un partido al chico fallecido, con victoria incluida. "Esta victoria es por y para Mustafi", han escrito desde el club, que ha vencido 3-2 al Club Deportivo Campillos en el Campo San Roque de la localidad torroxeña. El otro equipo, también estaba de luto por el asesinato de una vecina del pueblo, Concha, a manos de su expareja.

La causa del suceso de la muerte de los Rabah fue la mala combustión, posiblemente de un calefactor, y un escape de gas de monóxido de carbono, que llevó a todos los miembros de la familia hacia la denominada 'muerte dulce' mientras dormían.

Los servicios de emergencia recibieron a las 15:20 horas del martes el aviso de lo ocurrido en una vivienda de la calle Pontil, en el casco histórico de Torrox, y se solicitaba asistencia sanitaria urgente para varias personas que se encontraban en el suelo.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, ya habían fallecido el padre, Saiid, de 53 años, que se encontraba en el salón; y la madre, Saidia, de 38, y los hijos, Mohamed y Mustafi, de 19 y 17 años respectivamente. Ellos estaban en sus respectivas habitaciones.

Mustafi y Mohamed estaban en el I.E.S Jorge Guillén de Torrox. 24 horas después de su fallecimiento, el centro educativo elaboró un cartel en el que compañeros y profesores escribieron mensajes dedicados a los hermanos fallecidos, ambos muy queridos en la zona por su bondad y nobleza. “Este dolor tan grande se lleva mejor en compañía”, escribieron desde el centro en redes sociales.