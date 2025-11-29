Muere una malagueña de 44 años tras caer a un río con su perro en Asturias: "Es una zona muy expuesta a tropezarse"

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 44 años, natural de Málaga, falleció tras caer a un río en la Canal de Texu (Cabrales, Asturias) mientras paseaba a su perro. El accidente ocurrió en una zona muy expuesta, donde la mujer, que llevaba el brazo escayolado, perdió el equilibrio y cayó junto a su mascota. El perro también se precipitó al río y no ha podido ser localizado por los agentes de rescate. La investigación corre a cargo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, que advierte sobre la peligrosidad del área, donde ya se han producido otros accidentes anteriormente.

Un triste suceso llega desde el concejo asturiano de Cabrales. Una malagueña de 44 años falleció este viernes tras caer a un río en la Canal de Texu. Al parecer, la mujer tenía el brazo escayolado y estaba caminando acompañada de su perro, atado con una correa, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Fue precisamente la pareja de la víctima, residente en Málaga, la que dio aviso este viernes, sobre las 13:20 horas, al Centro de Coordinación de Emergencias. En su llamada, el alertante explicaba que la mujer y su perro habían caído al río en la bajada que une las localidades de Bulnes y Poncebos y que no la veía ni tampoco la oía.

Una vez en la zona, los rescatadores ejecutaron un ciclo de grúa, en el que se desplegaron 60 metros de cable para permitir acceder a la zona a un bombero-rescatador. Tras llegar hasta donde se encontraba la persona accidentada, hacia las 14:22 horas, se informó de que la mujer se hallaba sumergida en el río y presentaba heridas mortales. La Guardia Civil ha señalado que el perro que la acompañaba igualmente se precipitó al río, si bien no pudo ser localizado por los agentes.

El Instituto Armado ha apuntado que la zona en la que se ha producido el accidente está "muy expuesta", en la que "cualquier tropezón podría hacer que se precipitara". Algo que aún es más probable cuando la fallecida tenía un brazo escayolado e iba con el perro atado con la correa. La investigación está siendo llevada a cabo del Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.

En esta misma zona, en septiembre del pasado año, ha informado EFE, también falleció un hombre, y otra mujer resultó herida tras producirse un desprendimiento de rocas. Así, hace dos meses un hombre también sufrió heridas en una pierna por caída de piedras.