Giro en el atropello de Manilva: su autor tiene 14 años, le denunciarán a la Fiscalía y le multarán con 600€

Novedades en el caso del atropello en patinete a un menor de cinco años en Manilva. El conductor del vehículo tiene 14 años y, por lo tanto, es imputable. Desde la Policía Local se está culminando un atestado que será entregado en la Fiscalía de Menores de Málaga en breve donde se relaciona al menor con los delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria y negligente.

Todo ello, por exceder el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora y circular en dirección contraria en una vía de sentido único llevándose por delante a un menor de edad. Todo ocurrió este martes sobre las cuatro de la tarde en la calle Utopía, en Manilva, entre la Escuela de Música y los juzgados. Un trayecto que, en cuestión de segundos, se convirtió en una pesadilla para la abuela del menor atropellado, Sonia.

Sonia había aparcado en la plaza junto a los juzgados. Iba acompañada de sus dos nietos y se encontraba junto al coche preparando al pequeño cuando, sin previo aviso, un patinete eléctrico apareció circulando en dirección contraria “a una velocidad que no es normal”.

“Y de pronto, arrolló a mi niño, no me dio tiempo a reacción”, relata. El menor chocó contra el patinete, cayó hacia delante y dio con la cabeza en el suelo, junto al coche. “Fue todo tan rápido…”, recordaba hace unos días, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

El conductor, que según la familia es de origen árabe, también cayó al impacto y se lastimó la boca. Pero lejos de asistir al menor, se levantó y trató de huir. "Yo les dije el detalle a los agentes por si alguien acudía al hospital a curarse una herida en la boca", contaba la abuela del pequeño.

“Yo le gritaba que se quedara, que el niño estaba lleno de sangre, que ya venía la policía”, relató Sonia. El joven salió del lugar a la carrera, pese a los gritos de desesperación de la mujer, y este regresó únicamente para recoger el patinete y volvió a marcharse.

“No dijo nada, ni una palabra. Yo llorando, pidiéndole que por favor no se fuera”, recordó. Según el relato de la mujer, la Policía Local ya lo había parado momentos antes porque lo habían visto hacer caballitos con el patinete. El chico no era muy conocido, por lo que debe ser nuevo en la zona.

Fuentes de la Policía Local han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que el conductor del patinete chocó con el niño cuando se bajó del coche y que en el asfalto no había "huellas de frenada". Se llevó literalmente por delante al menor. Además, la Policía Local sancionará por vía administrativa al menor, de modo que sus padres tendrán que afrontar una multa de al menos 600€.

En la calle no hay cámaras de seguridad donde se vea con claridad el punto donde ocurrieron los hechos, de modo que no hay imágenes del atropello, pero la Policía sí ha localizado a una vecina que ha declarado en el atestado como testigo de los hechos, lo que ha facilitado la investigación.

Tras recibir varios puntos de aproximación y pasar por dos hospitales, el menor ha vuelto a casa y se encuentra fuera de peligro, aunque sigue con hematomas y heridas y no para de decir que le "pilló un chico malo". La familia va a denunciar los hechos y Sonia, la abuela, se muestra totalmente enfadada con la falta de regulación de los patinetes, que van a "toda velocidad" por todos lados.

El ayuntamiento no tiene ordenanza municipal sobre los patinetes. Su uso se regula por la DGT y, según fuentes de la Policía Local, no prohíbe su uso sino que se recomienda no conducir un patinete sin haber cumplido 16 años. Tampoco se obliga a llevar casco.

Por otra parte, hasta enero de 2026, tampoco es obligatorio tener un seguro, de forma que este adolescente se librará de otras sanciones, a pesar de su conducción imprudente.