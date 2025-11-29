Retiran un adorno navideño caído en el Centro de Málaga tras el encendido: no ha causado daños personales

Las claves nuevo Generado con IA Un arco decorativo navideño se cayó en la calle Calderería de Málaga tras el encendido del alumbrado, sin causar daños personales. La empresa encargada de la decoración, Ximénez, retiró rápidamente el elemento caído y se están investigando las causas del incidente. El incidente coincidió con una avería en la iluminación de la calle Larios, la cual ya fue solucionada, permitiendo que el espectáculo navideño continúe con normalidad.

Sobresalto en el Centro de Málaga tras el encendido del alumbrado navideño este viernes, 28 de noviembre. Un arco decorativo se ha caído esta misma tarde en la calle Calderería, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga a EL ESPAÑOL de Málaga.

Los técnicos de la empresa que se encarga de montar cada año la decoración, Ximénez, han retirado ya este elemento decorativo, que afortunadamente no ha producido daños personales.

Así, desde el Consistorio han añadido que se están investigando las causas del citado descuelgue. Todo ha quedado en un susto. Cabe recordar que este viernes, justo después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, pulsaran el botón del encendido con la ayuda del elenco de Imagine y los creadores de Sohrlin, Antonio Banderas Y Domingo Merlín, también se averió un sector de la calle Larios.

Concretamente, el tercero comenzando por la Alameda Principal. Dicho problema ya ha sido solventado y este sábado los malagueños y turistas han podido disfrutar con normalidad del espectáculo navideño de luz y música en el corazón de la ciudad, que este año tiene como banda sonora a artistas como David Bisbal, que levanta pasiones con Todo es posible en Navidad o Los peces en el río, un clásico que nunca falla.