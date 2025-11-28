A prisión el autor confeso del crimen de Campillos: 'Barbie' murió a manos de su expareja

Un montaje con una imagen de esta tarde en la calle donde han ocurrido los hechos y la joven fallecida, Concha. EFE

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Antequera (Málaga), en funciones de guardia y además competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado hoy viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Ismael, el varón de 28 años detenido por la muerte de Concha, conocida en su entorno como 'Barbie', su expareja sentimental en la localidad de Campillos.

Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Precisamente este mismo viernes, el Ministerio de Igualdad ha confirmado su caso como violencia machista. Concha murió a manos de su ex.

Tanto la víctima como el supuesto agresor estaban incluidos en VioGén por casos anteriores con exparejas, aunque ambos expedientes permanecían inactivos.

Hace tres días que Ismael se presentó en el cuartel de la Guardia Civil en Martos, en Jaén, de donde es natural, donde explicó que horas antes había matado a su expareja. El joven indicó a los agentes cuál era la dirección de la vivienda donde se encontraba la supuesta fallecida y estos se lo comunicaron a sus compañeros de Málaga.

Estos a su vez se desplazaron hasta la calle Silla y en la segunda planta del número indicado, localizaron el cuerpo de la joven. Solo pudieron certificar su fallecimiento. Ismael quedó arrestado por un presunto delito de homicidio

Concha fue asesinada en la vivienda de su padre, donde residía desde hace unos meses, ya que pasó gran parte de su vida en Granada, donde vivía su madre. Era tatuadora y maquilladora, labores que compaginaba con su trabajo como camarera. La chica se acababa de sacar el carné de conducir y sus amigos aseguran que era muy risueña y divertida.