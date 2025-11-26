Atajate, con solo 187 vecinos, es el municipio que más paga por su alcalde: así queda el ranking salarial en Málaga

El sueldo de los alcaldes malagueños al descubierto. El Ministerio de Hacienda ha hecho públicos este martes el salario que buena parte de los regidores de la provincia percibieron en el año 2024.

La estadística oficial, recogida en la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), constata la existencia de evidentes contrastes en el ámbito económico de los principales representantes municipales.

Frente a los 95.500 euros que percibió Francisco de la Torre, el alcalde de la capital de la Costa del Sol, y los 95.464,6 euros de Ángeles Muñoz, en Marbella, los 0 euros que tiene asignados el de Estepona, José María García Urbano, quien se mantiene sin dedicación alguna al cargo.

De la Torre se mantiene en la cima de los alcaldes en lo que a retribuciones se refiere. Sin embargo, las cifras permiten establecer una relación directa entre los dineros cobrados por estos representantes públicos y los vecinos para los que trabajan.

Alcaldesa de Marbella 2

Poniendo el foco sobre estos detalles, los primeros puestos de este particular listado están ocupados por regidores de pueblos ciertamente pequeños y de pocos habitantes. Estos son los diez donde el pago del sueldo del alcalde representa una mayor carga:

Municipio Dedicación Salario Anual Habitantes Salario por habitante Atajate Parcial 2.722,9 187 14,561 Alpandeire Parcial 3.414,9 258 13,236 Pujerra Parcial 3.350,5 290 11,554 Alfarnatejo Parcial 3.606,8 371 9,722 Benarrabá Parcial 3.210,5 462 6,949 Jubrique Parcial 3.302,1 578 5,713 Benalauría Parcial 2.383,5 465 5,126 Benadalid Parcial 1.112 234 4,752 Montecorto Parcial 2.637,7 589 4,478 Canillas de Albaida Parcial 3.484,8 799 4,361

Como se aprecia en esta información, todos estos municipios están dirigidos por alcaldes con dedicación parcial. Es decir, son mandatarios que mantienen su trabajo para poder mantenerse.

La realidad de esta parte de la provincia contrasta con la gran mayoría de los grandes municipios. Urbes con decenas de miles de habitantes que, salvo el caso excepcional de Estepona, sí tienen alcaldes dedicados en plenitud a su labor.

Son justamente estas localidades las que tienen a los mejor pagados:

Municipio Dedicación Salario Anual Habitantes Salario por habitante Málaga Exclusiva 95.500,63 591.637 0,16 Marbella Exclusiva 95.464,60 159.000 0,60 Vélez-Málaga Exclusiva 74.102,83 85.990 0,86 Torremolinos Exclusiva 69.721,53 70.933 0,98 Antequera Exclusiva 65.153,15 41.619 1,57 Torrox Exclusiva 64.255,74 21.583 2,98 Coín Exclusiva 63.888,58 25.809 2,48 Alhaurín de la Torre Exclusiva 63.888,58 44.057 1,45 Mijas Exclusiva 62.889,92 93.302 0,67 Benalmádena Exclusiva 61.974,74 77.654 0,80

Es llamativo el caso de los dos primeros alcaldes y el hecho de que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, apenas perciba al año 36 euros brutos menos que Francisco de la Torre. Y eso que el veterano regidor de Málaga gestiona una urbe con 432.000 habitantes más.

De los principales municipios, no obstante, el alcalde que representa una mayor carga para sus vecinos es Torrox. Los 64.255 euros que tiene asignados su alcalde, Óscar Medina, suponen 2,98 euros para cada uno de sus 64.255 vecinos.

Le sigue el alcalde de Coín, Francisco Santos, que percibió en 2024 un total de 63.888 euros. Esto es, 2,48 euros para cada uno de los 25.800 habitantes de su municipio.