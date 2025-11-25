El hombre hallado sin vida en Yunquera es un vecino de 63 años nacido en el pueblo: hay indicios de que murió degollado

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que "hay evidencias" de que el hombre cuyo cadáver fue encontrado este pasado lunes en la localidad malagueña de Yunquera "haya sido asesinado, de que hayan acabado con su vida de forma violenta, porque existen claros indicios de que ha sido degollado".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Fernández ha indicado que "está toda la investigación abierta" por parte de la Guardia Civil para el total esclarecimiento de la muerte violenta de esta persona de 63 años, que nació en dicho municipio, y para localizar al supuesto autor. El cadáver fue localizado en el interior de una vivienda.

"Esas primeras evidencias, como digo, son las de un varón que tenía síntomas de haber sido degollado y que por lo tanto estamos ante una más que segura muerte violenta", ha incidido el delegado del Gobierno en Andalucía.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha precisado que en cuanto se tuvo conocimiento del hallazgo del cadáver en una vivienda se inició la investigación, en la que habrá que tener en cuenta los resultados de la autopsia que se practique al cuerpo "para determinar las causas de la muerte".

"Ahora mismo están todas las hipótesis abiertas, la Guardia Civil está investigando" para determinar lo ocurrido", ha dicho Salas a los periodistas en Málaga; aunque ha apuntado que el cuerpo presentaba "evidentes síntomas de haber sido asesinado", por lo que la principal línea "es que ha sido un asesinato".