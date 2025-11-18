Hafesa amplía su red logística con una terminal en Málaga: 16.239 m² y capacidad para 40.000 m³ de hidrocarburos

Las claves nuevo Generado con IA Hafesa refuerza su red logística con la apertura de dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en Málaga y Cartagena, sumando ya siete plantas en España. La terminal de Málaga, situada en el muelle 9 del puerto, cuenta con 16.239 m² y capacidad para 40.000 m³, consolidándose como punto clave para combustibles y biocombustibles. La instalación de Cartagena, ubicada en el puerto de Escombreras, dispone de 21.000 m², cinco tanques y una capacidad de 110.000 m³, con sistemas de gestión automatizados y conexión directa a la red de Exolum. Estas incorporaciones forman parte de la estrategia de crecimiento y diversificación de Hafesa, mejorando su capacidad de servicio y optimizando la cadena de suministro en el sur de Europa.

Hafesa, operador multienergético de referencia en el mercado español, refuerza su red logística con la incorporación de dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en Málaga y Cartagena.

Ambas instalaciones, con las que la firma dispone ya de siete plantas en España suman más de 660.000 metros cúbicos de capacidad.

En el caso de la capital de la Costa del Sol, la instalación se localiza en el muelle 9 del puerto. Dispone de 16.239 metros cuadrados y una capacidad de 40.000 metros cúbicos repartidos en siete tanques.

Esta terminal, que forma parte del complejo petroquímico del puerto, se ha consolidado como uno de los principales puntos de entrada de combustibles tradicionales y, además, como hub de referencia para biocombustibles.

Según informan desde la compañía, la planta cuenta con tecnología avanzada para la gestión integral de carga y descarga de buques, almacenamiento, aditivado y expedición de productos, lo que le permite manejar gasóleos, biocombustibles (UCOME, FAME), aceites vegetales usados (UCO) y aceites de palma, entre otros.

Su posición en el sur de la península refuerza la capacidad de Hafesa para atender con agilidad las necesidades del mercado nacional e internacional.

Por su parte, la terminal de Cartagena, en el puerto de Escombreras, dispone de una superficie de 21.000 metros cuadrados y capacidad de almacenamiento de 110.000 metros cúbicos distribuidos en cinco tanques.

Este enclave, uno de los principales puntos de entrada de hidrocarburos en España, está equipado con sistemas completamente automatizados que permiten la descarga de barcos, el almacenamiento, el aditivado y la carga de camiones con la máxima eficiencia y seguridad.

Además, cuenta con conexión directa a la red de Exolum, lo que refuerza su operatividad y garantiza la optimización de los flujos logísticos.

Estrategia

Esta ampliación responde a la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía, que busca reforzar la capacidad de servicio y optimizar la cadena de suministro de combustibles y biocombustibles en el sur de Europa.

Con estas operaciones, Hafesa amplía su presencia en puntos clave para la importación y distribución, incrementando su competitividad y su capacidad de respuesta ante las nuevas demandas del mercado.

Entre las plantas más destacadas que tiene Hafesa en España se encuentra Petróleos Asturianos, que aporta 240.000 metros cúbicos, situándose como la mayor infraestructura del grupo. Le siguen la terminal de Tancar en Cartagena, con 110.000 m³, y la de DBA Motril Port, que suma 106.527 m³.

La red se completa con los 90.000 m³ de DBA Ferrol Port, los 63.250 m³ de DBA Bilbao Port, los 40.000 m³ de la instalación ODT en Málaga y los 10.520 m³ de la planta de DBA Ocaña.

En palabras de Diego Guardamino, CEO de Hafesa, "la incorporación de estas terminales supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación. Nos permite reforzar nuestra presencia en España y ofrecer un servicio logístico más ágil, seguro y eficiente a nuestros clientes".