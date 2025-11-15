Visto para sentencia el penúltimo juicio al exalcalde de Almogía (Málaga) por delito urbanístico

Las claves nuevo Generado con IA El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha dejado visto para sentencia el juicio contra el exalcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, por la concesión de licencias urbanísticas en suelo no urbanizable. La Fiscalía mantiene la acusación contra el exregidor y el arquitecto municipal, solicitando seis meses de multa y tres años y medio de inhabilitación, pero aplicando la atenuante de dilaciones indebidas. Se ha retirado la acusación contra la arquitecta de la promotora y alcanzado un acuerdo con otra acusada tras reconocer los hechos sobre licencias irregulares. La investigación, iniciada por una denuncia de la Guardia Civil en 2009, ha generado nueve piezas judiciales, de las cuales Torreblanca ha sido absuelto en cinco procedimientos previos.

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha dejado visto para sentencia el penúltimo juicio al exalcalde de la localidad malagueña de Almogía Cristóbal Torreblanca por delitos urbanísticos relativos a licencias concedidas en dicho municipio y que fueron investigadas en el transcurso de la operación denominada 'Almexia'.

En este procedimiento se ha investigado la concesión de tres licencias, una en 2005 y dos en 2008, para la construcción de viviendas en suelo clasificado como no urbanizable; edificaciones que no son legalizables.

Según han informado fuentes judiciales, la Fiscalía ha mantenido la acusación contra el regidor y el arquitecto municipal, pero ha pedido que se aplique a todos los procesados la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas. Así, ha solicitado la pena de seis meses de multa y tres años y medio de inhabilitación.

Asimismo, ha retirado la acusación para la arquitecta de la promotora de dos viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable otorgadas en 2008 y ha llegado a un acuerdo de conformidad con otra acusada que había obtenido una licencia para reforma y ampliación en suelo no urbanizable en 2005, después de que esta reconoció los hechos.

El letrado de Torreblanca, José Carlos Aguilera, ha asegurado que las licencias otorgadas por el alcalde "contaban con informes técnicos y jurídicos favorables" y ha precisado que solo queda un juicio en el que está acusado el exregidor relativo a las licencias de obras investigadas, que está pendiente de señalamiento.

La investigación del caso Almexia comenzó por la denuncia de la Guardia Civil presentada en julio de 2009 y que fue el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga el que se encargó del caso, acordando en octubre de 2009 el registro de dicho Ayuntamiento. Esta causa dio lugar a nueve piezas para su enjuiciamiento por separado.

El entonces alcalde fue acusado en siete de estos procedimientos, de los que se han celebrado y enjuiciado, sin contar este último caso que sería el número seis, cinco causas, en las cuales Torreblanca "ha sido absuelto en todas", ha precisado su defensa.

En la primera de las causas enjuiciadas fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 3, pero la sentencia fue revocada por la Audiencia Provincial, estimando el recurso de apelación presentado por el letrado defensor, de forma que fue absuelto.