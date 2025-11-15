Muere un hombre tras chocar dos turismo en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha fallecido este sábado tras un choque entre dos turismos en Alhaurín de la Torre (Málaga). El accidente ocurrió sobre las 17:45 horas en la calle Campanario de Retamar. El 1-1-2 recibió varios avisos alertando de la colisión y de una persona inconsciente en uno de los vehículos. Sanitarios confirmaron la muerte del hombre, cuya edad no ha trascendido, tras acudir al lugar junto a Guardia Civil y Policía Local.

Un hombre ha muerto este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga), según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso ha tenido lugar en la calle Campanario de Retamar, sobre las 17.45 horas.

El Teléfono 1-1-2 ha recibido varios avisos que alertaban de un choque entre dos turismos con una persona inconsciente en el interior de uno de ellos.

La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los sanitarios han confirmado la muerte de un hombre, del que no ha trascendido edad, como consecuencia del accidente.