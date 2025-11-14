La borrasca Claudia se deja notar en la provincia de Málaga: caen más de 60 litros en algunos municipios del interior

Un grupo de personas bajo la lluvia en la plaza de la Constitución de Málaga. Paula Tejada

La borrasca Claudia ya está descargando con intensidad en Málaga. La jornada de este jueves ha estado pasada por agua, llegando a registrarse más de 60 litros por metro cuadrado en algunos municipios de la provincia.

Así, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, las zonas donde más agua se ha registrado han sido Majada de las Lomas y Ronda. En la primera han caído 61,3 litros por metro cuadrado y en Ronda 61 litros.

De cerca le ha seguido la estación de Guadalmina, en Sierra Bermeja, donde se han registrado 57,2 litros por metro cuadrado y 50,1 en Guadalmansa en Benahavís.

La cuarta zona donde más ha llovido ha sido en Cañete la Real, donde se han registrado 45,3 litros durante este viernes, después en río Grande a la altura de Las Millanas con 44,8 litros, le sigue Colmenar con 44,6 litros, el río Guadiaro en Tr. Majaceite con 43 litros y el río Benamargosa con 40,3 litros.

Menos de 40 litros se han registrado en Villanueva de la Concepción (39,6 litros); Coín (39,3); Alfarnatejo (39,3); río Guadalhorce en Archidona (39,1); la Depuradora de Marbella (36,5); El Torcal (29,5); Laguna de Fuente de Piedra (29,3); y Santón Pitar (25,5).

Lloverá todo el fin de semana

Las lluvias y los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) seguirán todo el fin de semana. Así, la mañana del sábado parece que será tranquila, pero a las seis de la tarde el aviso amarillo se reactivará con los mismos datos de previsiones de lluvia (hasta 60 mm en 12 horas). Sin embargo, la novedad está en que hasta las doce de la noche habrá también aviso amarillo por riesgo de tormentas.

En cuanto al domingo, el aviso, al menos de momento, estará activo pocas horas. Entre las doce de la noche y las cuatro de la madrugada persistirá el riesgo por lluvias y tormentas. El resto del día podría llover, aunque más débilmente.