Amplían el aviso amarillo en Málaga hasta este domingo: las horas en las que la borrasca Claudia dejará tormentas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Claudia mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Málaga toda la provincia, salvo Antequera, hasta el domingo. Se esperan acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 mm en 12 horas durante los periodos de aviso. El sábado por la tarde y parte de la madrugada del domingo hay riesgo adicional de tormentas, con precipitaciones más intensas en algunas zonas. Las zonas más afectadas hasta ahora son Ronda (48,8 l/m²), Jubrique, la Majada de las Lomas, Ojén, Colmenar, Guadalmina y Guadalmansa.

La borrasca Claudia llegó a Málaga este jueves para quedarse. El fin de semana estará pasado por agua en prácticamente la totalidad de la provincia, con varios días con avisos por lluvias y tormentas activados.

Comenzando con este viernes, toda la provincia a excepción de Antequera se encuentra en aviso amarillo con previsión de que se acumulen más de 20 litros por metro cuadrado en una hora, o hasta 60 mm en 12 horas. Este culminará a las ocho de la mañana del sábado.

Así, la mañana del sábado parece que será tranquila, pero a las seis de la tarde el aviso amarillo se reactivará con los mismos datos de previsiones de lluvia (hasta 60 mm en 12 horas). Sin embargo, la novedad está en que hasta las doce de la noche habrá también aviso amarillo por riesgo de tormentas.

En cuanto al domingo, el aviso, al menos del momento, estará activo pocas horas. Entre las doce de la noche y las cuatro de la madrugada persistirá el riesgo por lluvias y tormentas. El resto del día podría llover, aunque más débilmente.

¿Cuánto ha llovido?