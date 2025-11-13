Llega a Málaga la borrasca Claudia: Aemet activa el aviso amarillo para el viernes y prevé más de 60 litros en 12 horas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Claudia llega a Málaga, activando la Aemet el aviso amarillo por fuertes lluvias para el viernes en Sol, Ronda, la Axarquía y Guadalhorce. Se prevé que en algunas zonas puedan acumularse más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, con especial intensidad entre las 12 y las 18 horas en la Costa del Sol. La borrasca provocará lluvias intensas y posibles tormentas desde hoy hasta el lunes en toda Andalucía occidental, además de fuertes rachas de viento en el litoral andaluz. En Málaga capital hay un 100% de probabilidad de chubascos desde la tarde del jueves hasta el sábado, y la lluvia podría prolongarse hasta el lunes.

Este martes, el director del centro meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología en Málaga, Jesús Riesco, pedía a la población que permanecieran atentos a los posibles avisos que pudieran activarse, y dicho y hecho. La Aemet acaba de activar el aviso amarillo por fuertes precipitaciones este viernes en las áreas de Sol, Ronda, la Axarquía y Guadalhorce. Es decir, toda la provincia a excepción de Antequera.

El aviso comenzará a las doce de la noche y se prolongará hasta la misma hora del día siguiente, por lo que se espera un viernes pasado por agua. En concreto, desde la Aemet apuntan que en las citadas zonas podrían acumularse 20 litros por metro cuadrado en una hora, o más de 60 en 12 horas, por lo que se ruega precaución. Desde las doce a las seis de la tarde podrían producirse tormentas, al menos en la Costa del Sol.

Estas lluvias se deben a la llegada de la borrasca Claudia a la provincia de Málaga. Se trata de una borrasca de alto impacto que dejará un episodio de fuertes lluvias desde hoy y hasta el próximo lunes en prácticamente toda Andalucía, sobre todo en la zona occidental.

En Málaga, esta empezará a hacer acto de presencia esta tarde, cuando las precipitaciones podrían dejar depósitos de barro en algunos puntos por la presencia de polvo en suspensión en el ambiente. Además, se esperan fuertes rachas de viento en el litoral andaluz.

En su portal web, en el caso de la capital, la Aemet da un 100% de probabilidad de que se registren chubascos en la capital desde la tarde del jueves, a partir de las seis, hasta finalizado el sábado. Ya el domingo, la probabilidad de que se produzcan intervalos nubosos con lluvias débiles baja hasta el 85%. Pero no se marchará la lluvia hasta el lunes, cuando sigue habiendo probabilidad amplia de que se registren algunos chubascos. "Muy probablemente llueva en toda la provincia desde el comienzo al final del episodio completo", ha expresado Riesco.