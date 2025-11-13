Consorcio de Bomberos de Málaga.

Un gran incendio en Casabermeja (Málaga) devora una nave industrial de productos de cosmética

Los bomberos siguen luchando contra las llamas casi cuatro horas después de que fuese declarado.

Un incendio se ha declarado en una nave industrial dedicada a productos de cosmética en Casabermeja (Málaga) alrededor de las 16:30 horas de este jueves.

Las instalaciones afectadas almacenaban manteca y aceite, lo que ha complicado las labores de extinción por parte de los bomberos.

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha coordinado la intervención de bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local.

No se han registrado daños personales como consecuencia del incendio hasta el momento.

Un incendio declarado alrededor de las 16:30 horas de este jueves en Casabermeja sigue devorando una nave industrial dedicada a productos de cosmética.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. De acuerdo con los datos aportados por este ente, vinculado a la Junta de Andalucía, los bomberos siguen trabajando en apagar definitivamente las llamas tras casi cuatro horas.

La nave afectada por el fuego almacenaba manteca y aceite, han indicado. Se encuentra localizada en la calle Periana de la localidad de Casabermeja.

Ante la gravedad del suceso, el 112 avisó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil, al Consorcio Provincial de Bomberos y a la Policía Local. Por el momento no hay que lamentar daños personales.