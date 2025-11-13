Un gran incendio en Casabermeja (Málaga) devora una nave industrial de productos de cosmética

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio se ha declarado en una nave industrial dedicada a productos de cosmética en Casabermeja (Málaga) alrededor de las 16:30 horas de este jueves. Las instalaciones afectadas almacenaban manteca y aceite, lo que ha complicado las labores de extinción por parte de los bomberos. El servicio de emergencias 112 Andalucía ha coordinado la intervención de bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local. No se han registrado daños personales como consecuencia del incendio hasta el momento.

Un incendio declarado alrededor de las 16:30 horas de este jueves en Casabermeja sigue devorando una nave industrial dedicada a productos de cosmética.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. De acuerdo con los datos aportados por este ente, vinculado a la Junta de Andalucía, los bomberos siguen trabajando en apagar definitivamente las llamas tras casi cuatro horas.

La nave afectada por el fuego almacenaba manteca y aceite, han indicado. Se encuentra localizada en la calle Periana de la localidad de Casabermeja.

Ante la gravedad del suceso, el 112 avisó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil, al Consorcio Provincial de Bomberos y a la Policía Local. Por el momento no hay que lamentar daños personales.