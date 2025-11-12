Detenida por cometer durante varios meses 45 robos en Alhaurín el Grande entre febrero y septiembre

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como la supuesta autora de 45 robos y hurtos cometidos en Alhaurín El Grande entre los meses de febrero y septiembre.

La investigación comenzó tras un incremento significativo de los robos cometidos en la localidad por lo que la Guardia Civil estableció un dispositivo cuyo objetivo era identificar y detener al autor o autores de los mismos.

Así, aunque la tipología de los delitos cometidos era distinta, como hurtos en el interior de vehículos estacionados en aparcamientos públicos, robos en establecimientos comerciales y en domicilios, incluso se cometió un robo con violencia e intimidación, los investigadores descubrieron que seguían un mismo patrón en su ejecución, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Después del análisis de las denuncias presentadas por las víctimas, las declaraciones de testigos y las gestiones operativas realizadas, los agentes pudieron identificar a la supuesta autora de los hechos delictivos.

Los investigadores procedieron a la detención de esta persona, que resultó ser una mujer de mediana edad y vecina de la misma localidad donde cometía los ilícitos.

La detenida fue puesta a disposición judicial por la supuesta comisión de 45 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en prisión.