Resuelven el crimen de Alpandeire: detenido por matar al novio de su ex, que apareció semidesnudo en una cuneta

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha detenido al exmarido de una mujer como presunto autor del homicidio de un hombre de 42 años, cuyo cadáver fue hallado semidesnudo y con signos de violencia en Alpandeire. La víctima, vecino de Puente Genil, mantenía una nueva relación sentimental y se había trasladado a vivir con su pareja, exmujer del detenido. El arrestado presuntamente llevó a la víctima a una zona aislada donde la mató a golpes, ocultó el cadáver en el maletero de su coche y luego lo abandonó en el campo. La investigación halló pruebas biológicas incriminatorias y el detenido confesó los hechos, colaborando en la reconstrucción antes de ingresar en prisión provisional.

Novedades en el caso del crimen de Alpandeire. La Guardia Civil ha detenido a un joven por el homicidio de un hombre que, según fuentes de la Guardia Civil, es vecino de Puente Genil (Córdoba). El pasado 2 de noviembre, un pastor encontró en la cuneta de una zona aislada de Alpandeire el cadáver del hombre semidesnudo y con signos evidentes de violencia.

Tras el hallazgo, los agentes iniciaron la investigación para identificar al fallecido, un hombre de 42 años, vecino de Puente Genil. Los guardias civiles se entrevistaron con sus familiares, quienes explicaron que la víctima había iniciado una relación sentimental con una mujer y se había trasladado a vivir con ella.

Una vez identificada la mujer, que no era conocida por la familia, los investigadores centraron sus pesquisas en su entorno y descubrieron que su exmarido tenía un vehículo cuyas características coincidían con el que podría haberse utilizado para deshacerse del cadáver.

El exmarido fue detenido la tarde del 6 de noviembre. Con autorización judicial, registraron su domicilio y su vehículo, donde se hallaron restos biológicos incriminatorios. La investigación determinó que la víctima convivió durante unos días con el presunto autor en el domicilio conyugal donde este residía con su exmujer.

Según las pesquisas, tras varios días de convivencia, el detenido se ofreció a llevar a la víctima a la estación de tren de Gaucín (Málaga), pero en su lugar la condujo hasta una zona aislada, donde le asestó múltiples golpes con un objeto contundente en la cabeza y el torso, provocándole la muerte.

Posteriormente, introdujo el cuerpo en el maletero del coche, que había cubierto con plásticos cuidadosamente, y lo mantuvo allí estacionado en su vivienda hasta que decidió abandonar el cadáver en un paraje de Alpandeire, donde fue localizado por este pastor.

El autor utilizó el teléfono de la víctima tras su muerte y posteriormente se deshizo del dispositivo arrojándolo a una zona de maleza, han informado desde la Benemérita. También tiró la ropa y los plásticos del maletero en un contenedor de basura y ocultó el arma homicida en un almacén de Gaucín, donde fue recuperada por los agentes con restos biológicos incriminatorios.

El detenido, ante las pruebas reunidas, reconoció los hechos en presencia de su abogado y participó en una reconstrucción. Tras pasar a disposición judicial el domingo 9 de noviembre, la autoridad decretó su ingreso en prisión provisional. La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Homicidios de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga y dirigida por el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda plaza número 3.